La Juventus in questo momento si trova al caldo di Gedda, per disputare la finale di Supercoppa italiana contro il Milan [VIDEO], in programma domani alle 18:30 ore italiane. I bianconeri non portano a casa questo trofeo da due anni, per cui sono molto motivati nel conquistare il primo titolo del 2019. Questo pomeriggio, Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini saranno i protagonisti della conferenza di vigilia, ma durante la mattinata i bianconeri, tecnico compreso, hanno espresso la loro opinione sulla gara rispondendo ad alcune domande della stampa.

Il valore della Supercoppa italiana

Il "conte Max" è consapevole che il match non sarà per nulla facile: nonostante il Milan in campionato sia molto indietro rispetto alla capolista, in una partita secca il gap si annulla.

I rossoneri sono in cerca di riscatto e la vittoria in Coppa Italia [VIDEO]contro la Sampdoria potrebbe dare loro la spinta giusta per rendere difficile la vita ai bianconeri per cui occorre avere "attenzione e rispetto", chiarisce l'intervistato. Allegri dopo aver posto l'attenzione sul valore della Supercoppa, ha dato qualche anticipazione sulla formazione anti Milan. Innanzitutto rientrerà qualche pedina assente nel match contro il Bologna. C'è grande soddisfazione perché Douglas Costa e Federico Bernardeschi, dopo i ripetuti infortuni, hanno ritrovato una buona condizione, così come Sami Khedira che sembra ritornato ad essere quel giocatore capace di fare la differenza a centrocampo. L'ultima battuta riguarda il match ritenuto "Una sfida tra due squadre storiche, dovremo fare una grande prestazione".

Le dichiarazioni di Bonucci e Szczesny

Le parole di Leonardo Bonucci, raccolte da Juventus tv, sono del tutto concordi con quelle dell'allenatore. Il difensore ritiene che i meneghini di Gattuso possono mettere in difficoltà la sua squadra, da qui la necessità di una performance attenta e aggressiva. Il numero 19 bianconero è galvanizzato perché giocherà in uno stadio all'avanguardia e gremito dal pubblico.

Tra i pali domani sera ci sarà Szczesny, il quale spera in un risultato positivo anche perché è consapevole che la Juventus al suo arco ha parecchie frecce. Nonostante la superiorità tecnica dei bianconeri, il portiere mette in guardia la sua squadra dalle insidie del match perché i rossoneri sanno fare male: "Il Milan ha elementi di qualità e sa giocare con maturità", il polacco con questo monito conclude la sua intervista.