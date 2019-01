Annuncio

Annuncio

La Juventus è sempre molto attiva sul mercato [VIDEO] in questo periodo. Il club bianconero sta trattando Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista gallese che milita nelle file dell'Arsenal. Il giocatore ha già trovato l'accordo con i bianconeri sulla base di un contratto da cinque milioni di euro a stagione e potrebbe arrivare in questa sessione di Calciomercato invernale. L'Arsenal, infatti, potrebbe abbassare la sua richiesta di venti milioni di euro per il gallese. In caso contrario Ramsey arriverà a fine stagione a parametro zero.

Intanto, la Juventus sta osservando anche altri giocatori e tra questi troviamo David De Gea, fortissimo portiere titolare del Manchester United. Potrebbe essere lui il prossimo colpo del club piemontese.

Advertisement

Vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sui movimenti di mercato del club bianconero.

Mercato Juventus, possibile colpo De Gea: la situazione

Il futuro di David De Gea è uno dei dubbi che attanaglia il Manchester United. Il numero uno spagnolo ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e su di lui è molto forte l'interesse della Juventus. I Red Devils vorrebbero rinnovar subito il suo contratto, ma l'accordo non è ancora stato trovato. Stando a quanto riporta il noto portale iberico "Fichajes.net", lo United potrebbe fare scattare la clausola del rinnovo automatico. In questo caso, la società inglese potrebbe venderlo al miglior offerente nella prossima sessione di calciomercato estivo. In alternativa, De Gea potrebbe trattare il nuovo accordo con chi vorrà a partire da gennaio 2020.

Advertisement

Il futuro del portiere iberico è dunque ancora in bilico; la Juventus sarebbe fortemente interessata [VIDEO] a lui, considerando che Agnelli vuole costruire una squadra sempre più competitiva. De Gea viene considerato da molti addetti ai lavori uno tra i migliori nel suo ruolo e dalla dirigenza bianconera potrebbe essere ritenuto più affidabile rispetto a Szczesny (che comunque sta mantenendo un rendimento molto alto). De Gea viene valutato almeno settanta milioni di euro e su di lui ci sono alcuni top club europei, tra i quali il Paris Saint Germain. Stando a quanto riporta "Fichajes.net", il club francese sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra molto alta per assicurarsi le prestazioni del portiere spagnolo. Staremo a vedere. Intanto, la Juventus sta trattando anche Emerson Palmieri del Chelsea, ex terzino della Roma.