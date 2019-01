Annuncio

Il Milan si prepara ad affrontare una parte della stagione probabilmente decisiva, a partire dall'importantissima partita di Coppa Italia contro il Napoli, continuando con gli ultimi giorni di Calciomercato. Milan-Napoli di Coppa Italia ha un sapore diverso da quello visto sabato sera in campionato, poiché stasera le due squadre non potranno dividersi la posta in palio, trattandosi di una partita ad eliminazione diretta. I dirigenti rossoneri, però, sono anche molto impegnati nel tentativo di regalare un ultimo rinforzo a Gennaro Gattuso.

Calciomercato Milan, il punto fatto da Di Marzio

Secondo quanto affermato dal noto giornalista di Sky, Gianluca di Marzio, il Milan è interessato a Gerard Deulofeu [VIDEO].

Il giornalista afferma come l'esterno spagnolo tornerebbe volentieri a Milano, ma non può decidere autonomamente il proprio destino. Il Watford, infatti, non sembrerebbe propenso all'idea di concedere in prestito il giocatore e vorrebbe subito 25 milioni di euro più bonus. Sempre secondo Di Marzio, qualora il Milan entro domani non si presentasse con questa offerta concreta, Deulofeu rimarrebbe al Watford, poiché gli inglesi vorrebbero ritagliarsi un po' di tempo per rimpiazzare l'esterno catalano.

Milan-Napoli, scocca l'ora del nuovo acquisto Piatek

In una sorta di remake della gara del fine settimana di Serie A, il Milan ospiterà il Napoli per la seconda volta nell'arco di appena tre giorni, nei quarti di finale di Coppa Italia. Nel turno precedente, i rossoneri hanno avuto la meglio sulla Sampdoria dopo i tempi supplementari grazie ad una doppietta di Patrick Cutrone.

Il Milan ha perso solo una volta nelle ultime 6 partite e spera di raggiungere le semifinali della competizione per la terza volta in quattro anni.

Con un così breve tempo di recupero, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso dovrebbe fare alcuni cambiamenti di formazione. Il Milan dovrà fare a meno di diversi giocatori, tra cui il lungodegente Bonaventura e gli acciaccati Zapata e Reina. Il nuovo acquisto Krzysztof Piątek dovrebbe guidare l'attacco rossonero in questa importantissima partita. A proposito del polacco [VIDEO], Gennaro Gattuso si è lasciato scappare alcune considerazioni dicendo che l'attaccante gli piace perché è uno che dà tutto, sia da titolare che da subentrato. In questo, gli ricorda molto l'ex attaccante rossonero Tomasson, Nel corso della classica conferenza stampa di vigilia, Gattuso ha speso parole d’elogio per il polacco, uno che preferisce i fatti alle parole.