Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Krzysztof Piątek. Il centravanti classe ’95 è stato acquistato dai rossoneri per la cifra di 35 milioni di euro. La società verserà al Genoa l’importo in un’unica soluzione e senza alcuna contropartita tecnica. Al giocatore andranno 2 milioni di euro a stagione fino al 2023. Per lui, dunque, un contratto quinquennale con il “Diavolo”. Nella giornata di ieri, mercoledì 23 gennaio, ha svolto le visite mediche presso la clinica “La Madonnina”, poi in serata è stato ufficializzato il suo passaggio al Milan, che ha dato il via libera per la partenza di Gonzalo Higuaín in direzione Londra, sponda Chelsea.

L’attaccante polacco verrà presentato oggi, giovedì 24 gennaio. L’appuntamento è stato fissato alle ore 13.00 a Milanello, con diretta televisiva su Milan TV.

In alternativa si potrà vedere in streaming su Facebook e Youtube attraverso i canali ufficiali rossoneri. Una volta terminata la conferenza di presentazione, si unirà ai suoi nuovi compagni per il suo primo allenamento. Gennaro Gattuso lo attenderà alle 15.30 per la prima sessione. Piątek potrebbe già debuttare con la maglia rossonera sabato 26 gennaio contro il Napoli nell’anticipo di campionato. In un primo tempo si era ipotizzato un suo impiego nel match di Coppa Italia [VIDEO], che il Milan disputerà la settimana successiva sempre contro gli azzurri, ma visto il livello del giocatore non si vorrà certo aspettare.

Piątek ha scelto la 19, i numeri della sua prima stagione italiana

Krzysztof Piątek indosserà la maglia numero 19. L’attaccante polacco ha deciso di lasciare libera la 9, che negli ultimi anni non ha portato molta fortuna a chi l’ha indossata.

Il ventitreenne di Dzierżoniów opterà per la maglia indossata la scorsa stagione da Leonardo Bonucci, che tolse dalle spalle di Frank Kessie al suo arrivo in rossonero. In attesa di vedere Krzysztof Piątek scendere in campo con la maglia del Milan, riassumiamo quella che è stata finora la sua prima stagione in Italia.

Arrivato in estate al Genoa, ha disputato 21 partite con il “Grifone”. Nelle 19 sfide di Serie A ha messo a segno 13 goal e 1 assist, con la media di 1 goal ogni 123 minuti. Nei 2 match di Coppa Italia [VIDEO], invece, ha realizzato 6 goal ed è attualmente il capocannoniere del trofeo. Potrà migliorare il suo score, visto che avrà modo di scendere in campo con il Milan almeno per un’altra partita. Se i rossoneri andranno avanti in Coppa Italia, ci saranno ulteriori opportunità per incrementare il bottino. Riguardo alla classifica marcatori del campionato, dopo essere stato a lungo in testa, si è fatto scavalcare da Cristiano Ronaldo, Fabio Quagliarella e Duván Zapata. Questi tre lo precedono di una lunghezza.