Annuncio

Annuncio

Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Marcelo, fortissimo terzino di proprietà del Real Madrid. La Juventus lo segue da tempo e potrebbe essere lui il prossimo colpo da novanta di Fabio Paratici e Andrea Agnelli. Il brasiliano, inoltre, è da tempo un grande amico di Cristiano Ronaldo, con il quale ha vinto tutto al Real Madrid. Stando a quanto riportano i media spagnoli, l'esterno sudamericano sarebbe favorevole al trasferimento alla Juventus [VIDEO] e starebbe facendo pressing sul Real Madrid per la cessione.

Come scrive il noto quotidiano torinese "Tuttosport", Marcelo avrebbe chiesto alla società iberica di essere liberato di fronte ad un'offerta dei bianconeri. Decisiva, in questo senso, l'amicizia con Cristiano Ronaldo; il campione portoghese, infatti, avrebbe parlato molto bene dell'ambiente bianconero a Marcelo, tanto che lo avrebbe convinto a raggiungerlo a Torino.

Advertisement

Juventus e Real Madrid, comunque, potrebbero decidere di effettuare un'importante operazione di mercato. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile colpo Marcelo: la situazione

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Marcelo sarebbe sempre piu' vicino alla Juventus. Il brasiliano avrebbe dato la sua disponibilità a raggiungere il suo amico Cristiano Ronaldo a Torino, in modo da formare una super squadra. La Juventus, come scrive la nota testata di mercato "Goal.com", potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Alex Sandro, terzino che piace da tempo al Real Madrid. In questo modo, arriverebbe un sorprendente scambio di terzini. L'eventuale arrivo di Marcelo, infatti, toglierebbe spazio all'ex esterno del Porto, che comunque è seguito anche da Chelsea, Manchester United e Paris Saint Germain.

Advertisement

I migliori video del giorno

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore. Intanto, la Juventus sta lavorando per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione e ha messo nel mirino Paul Pogba. Il fortissimo giocatore francese viene valutato almeno ottanta milioni di euro dal Manchester United, dunque non sarà facile mettere a segno il colpo. Un altro obiettivo della Juventus [VIDEO] per la prossima stagione è il fantasista spagnolo Isco, che potrebbe arrivare nel caso in cui Dybala dovesse decidere di lasciare Torino.