Chiusa ormai la pratica Higuain, dopo 6 mesi deludenti e l’amaro epilogo in Arabia Saudita (l’argentino è in rotta verso il Chelsea), il Milan è alla disperata ricerca di una punta che possa sostituire il Pipita. L’erede di Higuain è già stato individuato da tempo e si chiama Piatek [VIDEO]: Leonardo ha già trovato un accordo col polacco per un contratto fino al 2023 a 2 milioni di euro a stagione più bonus. L'attaccante del Genoa è praticamente ad un passo da diventare rossonero, ed è in attesa del vertice tra Leonardo e Preziosi che dovrebbe tenersi venerdi 18 gennaio.

L'ultimo "ostacolo", però, arriva direttamente dall'interno, infatti l'AD rossonero Ivan Gazidis, non si è ancora espresso a favore dell'operazione. Il neoarrivato, che è stato incaricato di salvaguardare i conti rossoneri, pare non sia convinto della bontà dell'investimento, che a dire il vero dovrebbe superare i 40 milioni di euro.

La mancata comunità d'intenti per Piatek è solo l’ultimo dei dissapori tra il nuovo dirigente greco e il direttore sportivo rossonero. Gazidis, infatti, non sarebbe d'accordo con la linea seguita da Leonardo, il quale vorrebbe portare al Milan giocatori sia di talento, ma anche di esperienza.

Milan, Piatek sempre più vicino: col polacco cambio di modulo in arrivo

Con tutte le mezzepunte e mezzali creative che ha il Milan, la squadra ha bisogno come il pane di un centravanti vero e vista la partenza di Gonzalo Higuain, il prescelto per la sua sostituzione è Piatek del Genoa L'obiettivo per rinforzare il reparto offensivo rossonero è un classico attaccante centrale da tridente. Il polacco sa e può fare reparto da solo (come ampiamente dimostrato in questa prima parte di stagione al Genoa), ma spesso e volentieri per doti fisiche e tecniche è stato impiegato anche come seconda punta e persino nel ruolo di ala destra.

Con Piatek il reparto offensivo rossonero potrebbe cambiare totalmente. Il polacco è molto più uomo d'area rispetto ad Higuain ed è molto bravo nella stoccata, ma sembra avere minori doti in quanto a collaborazione col resto della squadra. Proprio per questo, il centravanti polacco, potrebbe avere bisogno di una punta d'appoggio come Cutrone (infatti al Genoa, Piatek ha giocato sempre in coppia con Kouamè), ma anche Castillejo in posizione avanzata, mentre uno fra Suso e Calhanoglu potrebbe essere [VIDEO] di troppo ed è per questo che il Milan sembrerebbe pronto ad ascoltare offerte per il turco. Il nuovo Milan, con Conti sempre più vicino al rientro a pieno regime così come Caldara, si potrebbe schierare con un 3-4-1-2 con i seguenti interpreti: Donnarumma - Romagnoli - Musacchio - Caldara - Conti - Kessiè - Bakayoko - Rodriguez - Paquetà - Suso - Piatek.