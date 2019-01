Annuncio

La Juventus ha iniziato l'anno conquistando la Supercoppa Italiana a Gedda, battendo il Milan grazie al gol di Cristiano Ronaldo. Se da un lato Allegri non può che essere soddisfatto, dall'altro deve fare i conti con alcuni giocatori usciti malconci [VIDEO] dalla sfida con la formazione rossonera. Contro il Chievo il tecnico bianconero potrebbe affidarsi a Emre Can.

Gli indisponibili

In vista della riapertura del campionato, in programma lunedì 21, le defezioni principali riguardano il centrocampo, infatti non ci sarà Miralem Pjanic, il quale non solo dovrà scontare un turno di squalifica ma, uscito dopo un'ora nella gara contro i rossoneri, deve riprendersi dalla contusione al ginocchio che sta curando con la fisioterapia.

Il bosniaco è una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del "conte Max", non a caso è stato lui al King Abdullah Stadium a propiziare il gol di CR7 con un lancio lungo.

L'alternativa all'ex Roma è Rodrigo Bentancur che ha fatto la sua miglior partita, trovando anche il gol, sostituendolo contro la Fiorentina. L'uruguaiano, però, contro i meneghini ha rimediato una contusione alla coscia sinistra, ancora da smaltire. L'altro giocatore malconcio è Douglas Costa, autore di una bella performance, ma reduce da crampi ai polpacci. I tre giocatori acciaccati saranno valutati nelle prossime ore, ma il rischio del forfait dell'ex Boca Juniors è concreto. In difesa l'unico indisponibile è Medhi Benatia, mentre in attacco si registrano le pesanti assenze di Juan Cuadrado e Mario Mandzukic. Il colombiano salterà sicuramente il doppio impegno di Champions League contro l'Atletico Madrid, mentre il croato farà di tutto per tornare a disposizione del tecnico in un paio di settimane circa.

Il quadro infortunati registra dunque un campanello rosso in mediana [VIDEO] per cui salgono le quotazioni di Emre Can che potrebbe scendere in campo dall'inizio per la gara casalinga contro il Chievo Verona.

La ripresa dei lavori in vista del Chievo

Intanto, archiviato il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, per recuperare le energie i bianconeri sono tornati ad allenarsi nel pomeriggio al freddo di Torino. Sistemato in bacheca il primo trofeo stagionale è ora di tuffarsi in campionato perché l'ottavo tricolore consecutivo è il primo dei tre obiettivi ancora da raggiungere. Questa Juventus vuole macinare altri record e Cristiano Ronaldo sta dando una grande spinta in tal senso con il suo esempio quotidiano di abnegazione. Il portoghese, pur avendo vinto tutto, lavora sodo come se fosse a inizio carriera.