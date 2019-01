Annuncio

Si avvicina a grandi passi la sfida all'Olimpico tra Lazio e Juventus, in programma domani alle ore 20:30.

A tal proposito alcuni tifosi illustri hanno voluto esprimere la loro opinione e tra questi c'è anche il noto conduttore Pippo Baudo che in un'intervista rilasciata a Radio Incontro Olympia, ha toccato alcuni temi caldi riguardanti le due squadre protagoniste del match.

Il sacrificio di Dybala

Il noto presentatore televisivo, tifoso bianconero dall'età di 12 anni, pensa che il "problema" della squadra di Massimiliano Allegri sia Cristiano Ronaldo perché da quando è a Torino tutto ruota intorno a lui, anche quando non è in forma.

A supporto di quanto affermato c'è l'episodio della partita contro il Chievo Verona, durante la quale il portoghese con la testa altrove avrebbe sbagliato molto, togliendo l'opportunità a qualche compagno più in forma di prendersi la scena [VIDEO].

Colui che sta pagando di più in questa situazione è Paulo Dybala, il quale per dare spazio al penta Pallone d'Oro gioca in una posizione più arretrata perdendo così lo scatto per andare a segno: "Sono dispiaciuto perché la presenza di Ronaldo rischia di rovinare la carriera di un grandissimo giocatore come Dybala", questo il pensiero di Baudo che poi sottolinea come sarebbe più proficuo dare importanza ad un 23enne piuttosto che ad un quasi 34enne.

Vincere la Champions League per la Juventus non sarà facile perché sul suo cammino c'è l'Atletico Madrid, squadra molto ostica che ha uno dei suoi punti di forza nell'allenatore Simeone: "La Champions non è scontata: l'Atletico Madrid è una squadra difficilissima", questo il pensiero del conduttore. Ritornando su Paulo Dybala non può che esprimere il suo disappunto per il sacrificio a cui è sottoposto l'argentino: "Io sono l'unico scontento di Ronaldo, sono una voce fuori dal coro.

(...) Mi dispiace che Dybala venga messo da parte". Baudo ha sottolineato che la difesa bianconera è ormai avanti con l'età [VIDEO], per cui sarebbe necessario un restyling del reparto. Per quanto riguarda il portiere Szczesny pensa che il polacco si stia comportando abbastanza bene.

I punti di forza della Lazio

Parlando della Lazio, prossima avversaria dei bianconeri in campionato, Pippo Baudo ha affermato che l'allenatore Simone Inzaghi è bravissimo e migliora con il passare del tempo. Lotito oltre a poter contare su un tecnico valido, ha al suo fianco Tare che è un direttore sportivo geniale. Il match per la Juventus non sarà facile perché i padroni di casa possono contare su una formazione giovane che soprattutto nel suo fortino gioca bene e poi Ciro Immobile in area è davvero pericoloso. L'intervistato non andrà all'Olimpico perché soffre il clima tumultuoso dello stadio, ma seguirà in tv la sua squadra del cuore.