Ultimi giorni di mercato per il calcio italiano. Una sessione invernale che per certi versi ha ripercorso quella scoppiettante vissuta in estate. Tra possibili arrivi e probabili partenze sono già state molte le trattative concluse dai club de Bel Paese. Con il termine ultimo fissato alle 20 di giovedì 31 gennaio, diverse società stanno accelerando i tempi per mettere a segno importanti colpi di mercato. Tra i club attivi in entrata, così come in uscita, c'è il Crotone [VIDEO], formazione che attualmente naviga nei bassifondi della classifica generale del torneo di Serie B.

In queste ore il club calabrese proverà a blindare il centrocampista Rohdén.

Spinelli ai saluti, si cerca una punta

Il candidato a salutare la squadra già nelle prossime ore [VIDEO] sembra essere il giovane attaccante argentino Claudio Spinelli, di proprietà del Genoa, giunto in estate in Calabria carico di speranze e che non sembra aver mantenuto le promesse.

Per lui in questa stagione solamente spezzoni di partita e una rete. Un bottino troppo magro per un elemento per il quale la società ligure ha investito molto. In queste ore il calciatore potrebbe dunque tornare in anticipo in Liguria per fine prestito e accettare il trasferimento in Argentina per sposare la causa dell'Union Santa Fe. A conferma della separazione anticipata con la compagine crotonese l'esclusione dalla lista dei convocati per il vittorioso match di Foggia dello stesso calciatore, arrivata nonostante una rosa ridotta ai minimi termini complici le cessioni de giorni scorsi di Adrian Stoian e Ante Budimir. Per cercare di trovare un'alternativa che possa fare al caso della causa pitagorica la società del Crotone starebbe stringendo i tempi per acquisire dal Lecce il cartellino di Stefano Pettinari.

In luce lo svedese Rohden

Tra i calciatori che non sembrano avere risentito particolarmente della stagione negativa in casa Crotone c'è senza dubbio il centrocampista svedese Marcus Rohden, elemento tra l'altro nel giro della nazionale scandinava. Sua una delle reti siglate nell'ultima sfida contro il Foggia. Su di lui l'interesse di diverse squadre con il Crotone che sembra essere intenzionato a trattare il rinnovo di contratto per non farsi sfuggire uno dei calciatori più importanti della sua rosa. Da rilevare che negli ultimi giorni Genoa e Palermo hanno sondato il terreno per comprendere se ci fossero margini per avviare una trattativa già in questa sessione di Calciomercato. Nonostante gli arrivi di Zinedine Machach e Tamislav Gomelt i rossoblu puntano forte sulle qualità del centrocampista scandinavo che, a meno di clamorosi colpi di scena, chiuderà la stagione in terra calabrese.