La Juventus, dopo il match di Coppa Italia contro l’Atalanta [VIDEO], sarà impegnata all’Allianz Stadium contro il Parma nel corso della 22ª giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in rimonta per 1-2 contro la Lazio ed hanno incrementato il vantaggio in classifica, salito a +11 sul Napoli. I gialloblù, invece, hanno perso l’ultimo match disputato contro la Spal per 2-3 davanti al pubblico di casa. Non sarà semplice per i ragazzi di Roberto D’Aversa far risultato a Torino, dove in passato ha strappato punti rarissime volte.

In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, ricordiamo che la diretta tv di Juventus-Parma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN alle ore 20.30 di sabato 2 febbraio 2019.

Bilancio positivo per i bianconeri contro i ducali a Torino

La Juventus ha affrontato 23 volte il Parma in Serie A davanti al pubblico di casa.

Il bilancio è di 15 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, con 57 goal fatti a fronte di appena 22 reti incassate. L’ultima sfida risale alla stagione 2014/15, quando si registrò un netto successo per i bianconeri: 7-0. Nel primo tempo andarono a segno Fernando Llorente (doppietta) e Stephan Lichtsteiner, mentre nella seconda frazione di gioco ci furono altre due doppiette ad opera di Carlos Tévez e Álvaro Morata.

La “Vecchia Signora” non perde dalla stagione 2010/11, quando subì una sconfitta per 1-4 a Torino. Sebastian Giovinco, che all’epoca militava nei ducali, fu autore di una doppietta, poi segnarono anche Hernán Crespo e Raffaele Palladino per gli ospiti. Di Nicola Legrottaglie fu il goal della bandiera. La Juventus perse anche la stagione 2009/10, quando il Parma s’impose per 2-3 in trasferta.

Dopo il vantaggio di Alessandro Del Piero, Davide Lanzafame (doppietta) e Jonathan Biabiany ribaltarono il risultato. Inutile fu la rete nei minuti di recupero firmata da Vincenzo Iaquinta.

Per trovare l’ultimo pareggio tra le due squadre a Torino, bisogna tornare indietro alla stagione 2005/06. In quell’occasione finì 1-1 con i goal di Zlatan Ibrahimović e Daniele Dessena. Se vengono prese in considerazione tutte le sfide disputate in Serie A tra i due club, nelle 47 partite disputate fino ad oggi si sono registrate 22 vittorie bianconere, 15 pareggi e 10 vittorie gialloblù.

Massimiliano Allegri era in panchina nelle ultime 3 sfide, che l’hanno visto portare a casa 2 successi e 1 sconfitta. Nel complesso, però, l’allenatore livornese ha un bilancio positivo contro il Parma, avendo ottenuto 10 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte durante le sue esperienze tra Cagliari, Milan e Juventus. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che tra poco i bianconeri torneranno a calcare il palcoscenico europeo con la sfida contro l’Atlético Madrid in Champions League [VIDEO].