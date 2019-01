Annuncio

Juventus e Milan si giocano la Supercoppa Italiana 2018 (si tratta dell'appendice della passata stagione) ed anche la supremazia assoluta nell'albo d'oro del trofeo. Bianconeri e rossoneri sono le formazioni che hanno sollevato più volte la coppa messa in palio tra la vincitrice dello scudetto e della Coppa Italia, sette volte a testa. Dunque, chi uscirà vincitrice dallo stadio saudita di Gedda il 16 gennaio (calcio d'inizio alle ore 18.30 italiane, diretta su Rai Uno [VIDEO]) deterrà il record assoluto di affermazioni.

Albo d'oro

Sette vittorie a testa, come detto, per Juve e Milan. La formazione torinese ha vinto la Supercoppa nelle edizioni 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 e 2015, ha giocato il trofeo complessivamente in 13 occasioni.

Pari vittorie per il Diavolo che ha primeggiato nel 1988 (fu la prima edizione), 1992, 1993, 1994, 2004, 2011 e 2016, partecipando alla sfida per complessive 10 edizioni. Al terzo posto di questa speciale classifica c'è l'Inter con 5 successi su 9 partecipazioni (1989, 2005, 2006, 2008 e 2010), poi la Lazio a quota 4 su 7 edizioni (1998, 2000, 2009 e 2017), la Roma con 2 vittorie su 6 (2001 e 2007), il Napoli con 2 vittorie su 3 (1990 e 2014), la Sampdoria con 1 successo su 4 (1991), il Parma con 1 vittoria su 4 (1999) e la Fiorentina con 1 successo su 2 (1996). Infine il Torino ed il Vicenza che hanno disputato una volta a testa la Supercoppa, rispettivamente nel 1993 e 1997, perdendo la sfida. Complessivamente la Supercoppa è stata vinta 21 volte dalla squadra campione d'Italia, 7 volte dalla detentrice della Coppa Italia e per 2 volte dalla squadra finalista della Coppa Italia (come il Milan nell'attuale edizione).

Le finali più disputate

Inter-Roma e Juventus-Lazio sono le sfide più disputate che hanno visto in palio la Supercoppa, è accaduto 4 volte. Nerazzurri e giallorossi si sono affrontati nelle edizioni 2006, 2007, 2008 e 2010 mentre la vecchia signora e gli aquilotti sono sfidati nel 1998, 2013, 2015 e 2017. Sarà la terza volta che la Supercoppa Italiana viene decisa dalla sfida tra Juve e Milan [VIDEO] dopo quelle del 2003 (vinta dai bianconeri) e 2016 (vinta dal Milan).

Le partite con più gol

Le edizioni del 2000 e del 2006 sono quelle che hanno visto più gol, sette complessivi. In entrambe le circostanze c'era in campo l'Inter: nel 2000 i nerazzurri vennero sconfitti 3-4 all'Olimpico dalla Lazio, reti realizzate tutte entro i tempi regolamentari. L'Inter passò in vantaggio con Keane dopo 2', ma poco dopo la mezz'ora subì l'uno-due dei bianconcelesti firmato da una doppietta di Claudio Lopez. Ad inizio ripresa il calcio di rigore realizzato da Mihajlovic portò la Lazio sul 3-1, Farinos accorciò per l'Inter al 61', Stankovic portò a 4 le reti laziali al 74' ed 1' dopo la rete di Vampeta per i milanesi fissò lo score sul definitivo 4-3.

Incredibile ed indimenticabile, invece, la finale di Supercoppa del 2006, la prima tra Inter e Roma terminata 4-3 in favore dei nerazzurri e disputata a Milano. I giallorossi si portarono addirittura sul 3-0 nella prima mezz'ora con le reti di Mancini ed Aquilani (doppietta). Epica la rimonta dell'Inter, la rete di Vieira al 44', quella di Crespo al 65' ed ancora di Vieira al 74' avrebbero ristabilito la parità, i nerazzurri avrebbero vinto grazie al gol di Figo realizzato all'inizio del primo tempo supplementare.

Statistiche individuali: presenze, reti e vittorie nel trofeo

Dejan Stankovic e Gigi Buffon sono i calciatori che hanno disputato più edizioni della Supercoppa: 9 a testa. Per il serbo 2 sono quelle giocate con la maglia della Lazio e 7 con l'Inter, mentre l'ex portiere della nazionale ne ha disputate 1 con il Parma ed 8 con la Juventus. Entrambi guidano la classifica dei plurivincitori con 6 successi a testa: Stankovic ha vinto 2 Supercoppe con la Lazio e 4 con l'Inter, Buffon l'ha sollevata la prima volta con la maglia del Parma e ne ha aggiunte altre 5 con quella della Juve. Relativamente alla classifica marcatori, con 3 reti complessive ci sono cinque giocatori: Alessandro Del Piero, Carlos Tevez e Paulo Dybala della Juventus, Andriy Shevchenko del Milan e Samuel Eto'o dell'Inter. Dybala, pertanto, in caso di reti contro il Milan nella sfida del 16 gennaio può diventare il miglior marcatore di sempre nella storia del trofeo.

Il trofeo assegnato all'estero

La gara tra Juventus e Milan, come noto, si gioca a Gedda in Arabia Saudita. Sarà la nona volta che il torneo viene assegnato all'estero. Accadde la prima volta nel 1993 con la finale tra Milan e Torino (1-0) allo stadio 'Kennedy' di Washington, negli USA. Nuovamente in USA nel 2003, Juve-Milan (5-3 ai rigori) il match, al Giants Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Ci sono state poi tre edizioni giocate allo stadio Nazionale di Pechino: Inter-Lazio (1-2) del 2009, Milan-Inter (2-1) del 2011 e Juventus-Napoli (4-2 dts) del 2012. Nel 2014 la gara tra Juventus e Napoli (5-6 ai rigori) si disputò a Doha in Qatar mentre nel 2015 fu la volta di Juventus-Lazio (2-0) a Shangai, nuovamente in Cina. Infine un altro Juventus-Milan vinto ai rigori dai rossoneri e disputato a Doha nel 2016.