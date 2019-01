Annuncio

Annuncio

L'Inter si sta già muovendo in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, vogliono rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, per cercare di ridurre il gap dalla Juventus, che quest'anno sembra destinata a vincere il suo ottavo scudetto consecutivo.

Il primo rinforzo della squadra nerazzurra potrebbe essere rappresentato dall'arrivo a Milano del centrale uruguaiano dell'Atletico Madrid, Diego Godin, in scadenza di contratto a giugno.

Il club meneghino già lo scorso anno ha dimostrato di essere molto attento a questo tipo di affari, con l'ingaggio di Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah, andati in scadenza di contratto rispettivamente con la Lazio e con la Juventus.

Advertisement

L'Inter vuole chiudere per Godin

L'Inter vuole chiudere [VIDEO] in questa settimana l'ingaggio del centrale uruguaiano, Diego Godin. Il giocatore è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid e i tifosi del club spagnolo in questi giorni stanno facendo sentire tutto il loro malcontento alla dirigenza, invitandola a fare uno sforzo per trattenere il proprio capitano. La politica dei Colchoneros nei confronti dei giocatori ultratrentenni è sempre quella di offrire un rinnovo annuale, così come successo con altri calciatori in passato.

Anche per questo motivo la società nerazzurra è relativamente tranquilla, avendo una bozza di accordo per un contratto biennale, fino a giugno 2021, con opzione per il terzo anno, a quasi cinque milioni di euro a stagione più bonus. Inter che, però, vuole chiudere subito per evitare sorprese, visto che anche il tecnico dell'Atletico, Diego Pablo Simeone, si è espresso pubblicamente, invitando la dirigenza a fare il possibile per tenere Godin.

Advertisement

I migliori video del giorno

Non solo Godin

Questa potrebbe essere una settimana importante in casa Inter non solo per l'affare Diego Godin. I nerazzurri infatti, si stanno muovendo sul mercato e hanno intavolato anche la trattativa con l'Udinese per anticipare la concorrenza e chiudere l'acquisto del fantasista argentino, Rodrigo De Paul. Il club meneghino ha già parlato con i Pozzo, che hanno aperto le porte alla cessione e hanno fatto sapere di partire da una valutazione intorno ai trenta milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere abbassata dall'inserimento di due contropartite [VIDEO] tecniche nell'affare. Una potrebbe essere rappresentata dal fantasista belga, Xian Emmers, attualmente in prestito alla Cremonese e vicino alla Roma l'estate scorsa. L'altra contropartita, invece, potrebbe essere il giovane attaccante della Primavera, Andrea Adorante, classe 2000, autore finora di otto reti in campionato.