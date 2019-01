Annuncio

La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Fabio Paratici e il presidente Andrea Agnelli avrebbero intenzione di costruire una squadra stellare per la prossima stagione e starebbero seguendo alcuni dei calciatori più forti del mondo. Uno di questi è Paul Pogba, vero e proprio pallino del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Dopo l'addio di José Mourinho, però, il centrocampista francese è letteralmente rinato e pare molto difficile al momento che lasci il Manchester United (che peraltro è reduce da ben cinque vittorie consecutive).

La Juventus, [VIDEO] dunque, è piombata su un altro dei migliori centrocampisti al mondo (forse il migliore in assoluto), Luka Modric. Il giocatore croato non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Real Madrid e potrebbe lasciare la Spagna al termine della stagione.

In Spagna sono praticamente certi di questa ipotesi, come riferisce il noto quotidiano iberico "Don Balon", che sta seguendo con grande attenzione tutti i movimenti di mercato del Real Madrid. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciatore croato.

Mercato Juventus, Paratici su Modric: probabile il colpo in estate

Come riporta "Don Balon", la Juventus farebbe sul serio per Luka Modric, fortissimo centrocampista croato del Real Madrid. La dirigenza bianconera vorrebbe portarlo a Torino nella prossima stagione e avrebbe già avuto dei contatti con il suo entourage. Il club bianconero, sempre secondo quanto scrive "Don Balon", avrebbe fatto pervenire al centrocampista del Real Madrid un'offerta di tre anni di contratto con un'opzione per il quarto. L'ingaggio sarebbe molto alto e la proposta sembrerebbe molto gradita al giocatore.

La Juventus, [VIDEO] dunque, pare in netto vantaggio sull'Inter, squadra che ha inseguito Modric nella scorsa sessione di Calciomercato estiva, quando il centrocampista croato stava per passare in nerazzurro. A bloccare l'operazione di mercato fu Florentino Perez: il presidente del Real Madrid, infatti, non aveva alcuna intenzione di perdere un altro top player dopo Cristiano Ronaldo. La Juventus, comunque, dovrà guardarsi anche dalla concorrenza del Manchester United, che apprezza moltissimo il calciatore croato. Intanto, il club bianconero ha messo nel mirino Emerson Palmieri, talentuoso terzino del Chelsea che in passato ha militato nelle fila della Roma.