Non sono mancate certo le emozioni nella finale di Supercoppa Italiana [VIDEO] Juventus-Milan, terminata con il punteggio di 1-0 a favore della squadra di Allegri. Decisivo il gol segnato da Cristiano Ronaldo dopo 15 minuti nella ripresa. Il portoghese ha sfruttato nel migliore dei modi un assist di Pjanic.

Non mancano i voti alti nella squadra bianconera, che ha conquistato per l'ottava volta nella sua storia questo trofeo. Ma anche il Milan ha giocato una buona partita, pagando caro uno svarione difensivo.

Ma pure l'ingenuità di Kessiè che nel secondo tempo, per un brutto fallo su Emre Can, si è beccato un cartellino rosso e ha lasciato la sua squadra in dieci, costringendola a giocare così in inferiorità numerica nel finale.

Le pagelle dei bianconeri

Szczesny 6: non deve compiere grandi interventi in questa gara, salvato dalla traversa sul tiro di Cutrone.

Cancelo 6.5: partita molto positiva nel primo tempo, meno nella ripresa quando forse cala fisicamente. Ma rimane un big.

Bonucci 6.5: il leader della retroguardia juventina difficilmente sbaglia partita. Si conferma lucido fino alla fine.

Chiellini 7: ancora una volta tra i migliori, si esalta in partite come questa. E non perde l'occasione di pungere anche in attacco.

Alex Sandro 7: corsa e sostanza sul binario sinistro per l'esterno brasiliano, che ha messo nel mezzo tanti palloni interessanti per i compagni.

Bentancur 6: ormai si è preso una maglia da titolare in questa Juventus e difficilmente la mollerà.

Pjanic 7: voto alto in queste pagelle per l'assist che ha portato al gol di Ronaldo.

Un tocco delizioso che ha messo la sfera proprio sulla testa del portoghese. Dal 65' Emre Can 6: entra al posto del bosniaco e non dispiace.

Matuidi 6: offre corsa e sostanza alla causa, lottando come un leone. Senza fronzoli duella contro i rivali rossoneri.

Douglas Costa 7: punta l'avversario e lo mette in grande difficoltà, Allegri ha fatto bene a schierarlo dall'inizio. Dai suoi piedi sono nate tante iniziative interessanti.

Dybala 6: non segna, ma prova sempre a illuminare la scena in fase offensiva. Senza dubbio però può dare ancora di più.

Cristiano Ronaldo 7.5: ancora una volta decisivo [VIDEO], il portoghese si conferma anima di questa Juventus. Suo il gol che vale la Supercoppa numero otto per la Juve. Prima aveva anche sfiorato la rete con una girata volante.

Bernardeschi e Khedira senza voto: entrano nel finale, giusto in tempo per assaporare il gusto del trionfo.