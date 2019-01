Advertisement

Advertisement

La Juventus è una società che per tradizione programma anzitempo il cambio generazionale. In quest'ottica sta lavorando per rinverdire il pacchetto arretrato i cui componenti sono ormai in età avanzata, infatti Andrea Barzagli ha 38 anni, Giorgio Chiellini ne ha 34 e Bonucci ha superato da poco i 30. Inoltre Medhi Benatia sembra prossimo all'addio. Il nome in cima alla lista di Matthijs de Ligt sul quale però c'è il forte interesse del Paris Saint Germain.

Secondo il quotidiano Marca, i transalpini sono pronti ad offrire 150 milioni di euro all'Ajax per il difensore e per il centrocampista Frenkie De Young.

La cifra per gli olandesi sarebbe alquanto allettante e i parigini, con il proprio enorme potenziale economico, non avrebbero problemi nell'investirla, ma su di loro incombe la spada di Damocle del Fair Play Finanziario, in base al quale il loro mercato potrebbe essere bloccato.

Advertisement

Paratici punta sull'appeal di Madama e di CR7

La dirigenza della Continassa, nonostante la feroce concorrenza [VIDEO], ha la speranza concreta di portare il giocare all'ombra della Mole. Innanzitutto, i bianconeri hanno preso per tempo contatti con l'Ajax, il cui AD è l'ex portiere juventino Edwin Van Der Sar. Quest'ultimo, durante l'assegnazione del premio Golden Boy a De Ligt ha parlato a lungo con il presidente Andrea Agnelli.

L'Ajax è interessato a Moise Kean e ne ha fatto espressa richiesta alla Juventus. Proprio l'attaccante vercellese potrebbe rappresentare il viatico per portare il giovane Nazionale Orange a Torino. I due giocatori hanno in comune lo stesso agente e cioè Mino Raiola, vecchia conoscenza di Madama, ma anche degli olandesi. L'ago della bilancia dell'affare è senza dubbio la volontà del diciannovenne [VIDEO] che da indiscrezioni è molto tentato da un'avventura con Cristiano Ronaldo.

Advertisement

Inoltre il campionato italiano è più competitivo rispetto a quello francese e ciò potrebbe intrigare lo spirito di competizione del giovane talento.

Oltre al fresco vincitore del premio Golden Boy, nel mirino del Chief Football Officier c'è anche il giovane Renan Lodi, in forza all'Athletico Paranaense. Il terzino classe '98 che può giocare anche da esterno alto ha una valutazione che si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro. La Juventus, da diverso tempo sulle tracce del giocatore, sta valutando di acquistare il classe 1998 in sinergia con un altro club "amico", con l'intento di lasciarlo in prestito fino a fine stagione.