Dopo la sosta per le festività natalizie riprende il campionato di Serie D e nel giorno dell'Epifania è in programma il match Bari-Messina. L'incontro, valido per la diciottesima giornata del Girone I, sarà di scena domenica 6 gennaio allo stadio San Nicola con fischio di inizio previsto per le ore 14.30. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Obiettivo imbattibilità per i galletti

Gli uomini allenati dal tecnico Giovanni Cornacchini hanno chiuso il girone di andata con uno score a dir poco eccezionale: su diciassette gare i biancorossi hanno inanellato tredici vittorie e quattro pareggi, incrementando a nove i punti di distacco dalla seconda classificata, ovvero la Turris di mister Franco Fabiano, con la quale condivide la palma di miglior attacco del raggruppamento con 37 reti realizzate finora.

Anche per il girone di ritorno prosegue indisturbata la marcia dei galletti verso la conquista della promozione in Serie C, obiettivo stagionale della compagine del presidente Luigi De Laurentiis, ma al contempo si spera di rendere ancor più lunga la striscia di imbattibilità della formazione pugliese.

Al San Nicola in palio punti importanti

Per il Messina inizia un girone di ritorno di gran sofferenza. Gli uomini del tecnico Oberdan Biagioni navigano nei bassifondi della classifica, al terzultimo posto con appena 17 punti conquistati, frutto di quattro successi, cinque pareggi e otto sconfitte.

Nel mese di dicembre sembra essere ripresa la marcia verso una sofferta permanenza in Serie D: nelle ultime cinque gare disputate prima della sosta per le festività natalizie, la compagine siciliana ha conquistato sei punti importanti nei due successi ottenuti contro la Nocerina,in trasferta ed il Castrovillari tra le mura amiche, due ottimi pareggi entrambi al San Filippo-Franco Scoglio per 0-0 contro Rotonda e Roccella ed una sconfitta di misura contro la Sancataldese.

Un pezzetto di permanenza nella quarta serie italiana passa anche per il match del San Nicola, [VIDEO] contro una corazzata almeno sulla carta ma che nei fatti ha dimostrato di soffrire proprio contro le piccole, vedasi il pareggio per 2-2 contro il Roccella nell'ultimo turno di campionato.

Dove vedere Bari-Messina in tv e streaming

Il match del San Nicola sarà visibile in streaming su Dazn: [VIDEO] la piattaforma del gruppo Perform trasmetterà in diretta e in esclusiva tutte le gare del Bari per l'attuale stagione.

Bari-Messina sarà dunque irradiata attraverso l'applicazione Dazn disponibile per smartphone e tablet e scaricabile sui principali market store, nonché su pc attraverso il sito web ufficiale dazn.com.

Per visualizzare la gara tuttavia sarà necessario abbonarsi: il costo è di 9,99 euro al mese. Per i nuovi abbonati Dazn offre il primo mese gratis. Per chi non fosse ancora iscritto può seguire il match Bari-Messina gratuitamente sulla piattaforma per i primi trenta giorni e pagare così dal secondo mese.

Le probabili formazioni

Il tecnico del Bari, Cornacchini, dovrebbe optare per il consueto 4-2-3-1, con Marfella inamovibile tra i pali, difesa a quattro composta da Di Cesare e Mattera centrali, con Aloisi, pienamente recuperato dall'infortunio, a destra e Nannini invece a sinistra.

Linea mediana composta da Hamlili e Bolzoni, dietro al terzetto offensivo rappresentato da Piovanello, Floriano e Brienza, il quale si contende la maglia da titolare con Neglia, mentre sarà Simeri l'unica punta.

Sull'altro versante Biagioni invece si presenta al San Nicola senza Marzullo, neo acquisto della formazione peloritana, per il quale ci sarebbero problemi di transfer dalla Germania. Il modulo scelto dal trainer giallorosso dovrebbe essere il 3-5-2 con Meo tra i pali, difesa composta da Ferrante centrale, con Zappalà a destra e Sambinha a sinistra. Linea mediana composta da Amadio, Genevier e Janse, con Amadio e Biondi sugli esterni. In attacco ci sarà il tandem offensivo rappresentato da Arcidiacono e Tedesco.

BARI (4-2-3-1): Marfella; Aloisi, Di Cesare, Mattera, Nannini; Hamlili, Bolzoni; Piovanello, Brienza, Floriano; Simeri. Allenatore: Giovanni Cornacchini

MESSINA (3-5-2): Meo; Zappalà, Ferrante, Sambinha; Selvaggio, Amadio, Genevier, Janse, Biondi; Arcidiacono, Tedesco. Allenatore: Oberdan Biagioni