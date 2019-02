Annuncio

Stasera, alle 20:30, la Roma di Eusebio di Francesco scenderà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare il Bologna. Il match sarà valido per la 24esima giornata di Serie A. I giallorossi nell'ultimo match di campionato disputato hanno battuto per 3-0 in trasferta il Chievo Verona, grazie ai gol messi a segno da El Shaarawy, Dzeko e Kolarov. I rossoblù sono invece reduci dal pareggio contro il Genoa, match terminato 1-1. La partita odierna sarà molto importante per entrambe le squadre. La Roma con una vittoria si riporterebbe a -1 dal Milan confermandosi in piena lotta per la qualificazione ai gironi di Champions League, il Bologna vincendo in trasferta raggiungerebbe l'Empoli a quota 21 punti.

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match di Serie A, Roma-Bologna, sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A e su Sky Calcio 1.Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match anche in live-streaming attraverso la piattaforma Sky Go, disponibile da Pc, Smartphone o Tablet.

Le probabili formazioni

Eusebio Di Francesco dovrebbe mandare in campo i suoi con il modulo 4-3-3. A difendere i pali della porta giallorossa stasera dovrebbe esserci Olsen. Il reparto difensivo dovrebbe essere composto da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. A centrocampo dovrebbero agire Cristante, Nzonzi e Pellegrini. L'attacco sara, invece, composto da Zaniolo, Kluivert e Dzeko. L'attaccante bosniaco dopo il lungo infortunio che l'ha tenuto fuori per diversi mesi sembra essere tornato al top della forma.

Sinisa Mihajlovic, dal canto suo, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con il modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà Skorupski. In difesa, invece, dovrebbero essere schierati dal primo minuto: Mbaye, Calabresi, Danilo e Dijks. In fase di impostazione ci saranno Poli e Pulgar, più avanzati agiranno Edera, Soriano e Sanzone. Santander guiderà l'attacco rossoblu da unica punta.

Probabile formazione, Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Kluivert e Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Probabile formazione, Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Calabresi, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar; Edera, Soriano, Sansone; Santander. Allenatore: Mihajlovic.

Roma-Bologna si preannuncia una gara spumeggiante, sono in palio punti decisamente importanti per i rispettivi obiettivi delle due squadre.