Annuncio

Annuncio

Il Calciomercato non dorme mai; siamo ancora a febbraio, ma la dirigenza della Juventus sta già gettando le basi per la prossima stagione. Il reparto che potrebbe subire i maggiori cambiamenti è il centrocampo; il club bianconero, infatti, ha già perfezionato l'acquisto di Aaron Ramsey, forte giocatore gallese che piace moltissimo al tecnico Massimiliano Allegri per la sua duttilità. Ramsey lascerà l'Arsenal a parametro zero al termine della stagione in corso.

La Juventus ha messo nel mirino anche Paul Pogba, ma pare molto difficile che il centrocampista francese si liberi dal Manchester United dopo l'esonero di Mourinho. Al momento, infatti, il nazionale transalpino sta inanellando una serie di ottime prestazioni e non sembra avere intenzione di lasciare la Gran Bretagna.

Annuncio

Al termine della stagione, comunque, Paratici potrebbe decidere alcune importanti cessioni. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus è Miralem Pjanic, autore di una prima parte di stagione piuttosto altalenante. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile addio di Pjanic a fine stagione

La Juventus e Miralem Pjanic hanno già deciso il rinnovo del contratto del centrocampista bosniaco, che dovrebbe arrivare la prossima stagione (il suo ingaggio si alzerebbe da quattro milioni e mezzo di euro a sei milioni a stagione), qualora non dovessero arrivare delle offerte da parte di altri club. Cosa che ovviamente non è del tutto da escludere.

Annuncio

I migliori video del giorno

Se dovesse pervenire alla Juventus una proposta molto alta, infatti, il centrocampista bosniaco potrebbe lasciare Torino. Per "proposta soddisfacente" si intendono offerte dagli ottanta milioni di euro in su.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato estivo è Sami Khedira. Il calciatore tedesco è stato finora tormentato dagli infortuni e non sta di certo vivendo una stagione esaltante. Oltre a Ramsey, inoltre, con ogni probabilità arriverà un altro centrocampista di livello nella prossima sessione di calciomercato. Il nome piu' caldo è quello di Nicolò Zaniolo, autore di una stagione davvero ottima finora. Gli esperti lo considerano il nuovo talento del calcio italiano e ha ancora enormi margini di miglioramento.

Annuncio

La Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto ben quaranta milioni di euro per averlo.