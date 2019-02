Annuncio

Annuncio

Da qualche giorno Martin Caceres ha fatto il suo ritorno alla Juventus. Per lui è stato il terzo approdo in bianconero visto che è già stato a Torino nel 2009/2010 e dal 2012 al 2016. L'uruguaiano è stato chiamato qualche settimana fa da Fabio Paratici per sostituire Medhi Benatia. Quando ha ricevuto la chiamata della Juve, Martin Caceres non ha esitato nemmeno un secondo a dire 'sì' alla Vecchia Signora e ha immediatamente rivisto i suoi piani. Infatti, l'uruguaiano era in partenza per il Giappone visto che il Vissel Kobe gli avrebbe garantito un contratto di tre anni da 9 milioni complessivi. Il difensore ha un legame unico con la Juve e di certo non avrebbe potuto rifiutare la proposta del club dove ha vinto molto e dove si è tolto grandi soddisfazioni.

Annuncio

E' stato lo stesso difensore ad ammettere che quello bianconero è il club del suo cuore. Anche per questo ha deciso di tornare a Torino e di rifiutare la maxi offerta ricevuta del Vissel Kobe.

Nessun cambio in difesa contro il Sassuolo

Domenica, Massimiliano Allegri avrà ancora un po' di emergenza in difesa visto che mancheranno ancora Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Dunque a guidare la difesa bianconera ci saranno ancora Daniele Rugani e Martin Caceres, insieme a loro dovrebbe toccare a Mattia De Sciglio e Alex Sandro. Il numero 2 bianconero è favorito su Joao Cancelo anche perché ha caratteristiche un po' più difensive e perciò potrebbe dare una mano alla coppia centrale. Per il match di domenica non ci sarà nemmeno Douglas Costa che è ancora alle prese con l'affaticamento muscolare accusato sabato, mentre arrivano buone notizie per Leonardo Spinazzola che è tornato a lavorare parzialmente in gruppo.

Annuncio

Douglas Costa salterà il match contro il Sassuolo

La Juve, in questi giorni, sta facendo i conti con alcune assenze, in particolare le defezioni riguardano soprattutto la difesa. Ma domenica ci sarà un forfait anche in attacco visto che Douglas Costa certamente non sarà a disposizione. Il brasiliano soffre di un affaticamento muscolare e ancora di preciso non si sa quando rientrerà. Inizialmente sembrava che dovesse stare fermo circa una decina di giorni, ma adesso la sua presenza sembra in dubbio anche per la sfida contro il Frosinone della prossima settimana. Il brasiliano dunque potrebbe rientrare per il match di Champions League contro l'Atletico Madrid del 20 febbraio. In ogni caso per capire quando rientrerà bisognerà attendere comunicazioni ufficiali da parte della Juve.