La Serie A torna protagonista con una 23ª giornata di campionato dai pronostici non scontati, che si giocherà da giovedì 7 a domenica 10 febbraio. Un altro turno molto importante per la classifica, che vede al comando sempre la Juventus con un buon margine sul Napoli. A interessare parecchio è la zona Champions League, con l'Inter che rischia di essere risucchiata nel gruppone che vede coinvolte Milan, Roma, Atalanta, Lazio e Sampdoria. Insomma ne vedremo delle belle.

Tutti i pronostici del weekend

Lazio - Empoli: biancocelesti ovviamente favoriti per la conquista dei tre punti, sono in un buon momento e hanno il vantaggio di giocare nel proprio stadio.

Chievo - Roma: sappiamo benissimo che quando gioca la Roma può succedere di tutto.

L'organico dei giallorossi è superiore a quello di un Chievo che fatica per far punti e dunque l'undici di Di Francesco dovrebbe vincere. Ma la Roma non dovrà farsi distrarre dalla Champions.

Fiorentina - Napoli: è uno degli scontri più interessanti di questa giornata di serie A. I viola hanno problemi in difesa, dove mancano due pedine. E il Napoli potrebbe approfittarne per fare la voce grossa in trasferta.

Parma - Inter: sfida che si preannuncia più equilibrata del previsto, considerando il momento di crisi dell'Inter. Il Parma potrebbe quantomeno pareggiare davanti al proprio pubblico.

Bologna - Genoa: anche le quote dei bookmakers ci dicono che questo sarà un confronto molto aperto, ma i padroni di casa con Mihajlovic sembrano aver svoltato e potrebbero centrare la vittoria.

Atalanta - Spal: l'undici di Gasperini è la squadra del momento, gioca un calcio bello e vincente, ragion per cui è lecito attendersi un altro successo da parte della squadra bergamasca.

Sampdoria - Frosinone: ospiti che faranno di tutto per strappare un risultato positivo, ma la Sampdoria è superiore e ha il vantaggio del fattore campo.

Torino - Udinese: i granata non sempre riescono a esprimere il loro potenziale. Il pareggio non è una ipotesi da scartare in un match dove i friulani faranno di tutto per frenare le iniziative di Belotti e compagni.

Sassuolo - Juventus: non ci sono dubbi sul fatto che la Juve sia favorita per il successo, anche se va detto che i bianconeri in questa fase della stagione sembrano essere un po' appannati.

Milan- Cagliari: ultimamente i sardi stanno facendo grande fatica nel trovare la via della rete, i rossoneri invece con Piatek hanno trovato un bomber spietato. Facile pensare che il Milan possa vincere questa gara.