Uno dei nomi accostati alla Juventus nelle ultime ore è quello di Mauro Icardi, fortissimo attaccante argentino dell'Inter. Il giocatore è in rotta con il club nerazzurro, dopo che la dirigenza ha deciso di sottrargli la fascia di capitano. Una scelta certamente non gradita da Icardi, il quale ha sempre pensato di onorare la sua posizione. Alcuni compagni di squadra del centravanti sudamericano, però, non avrebbero gradito determinati atteggiamenti, dunque nello spogliatoio dell'Inter si è creata una vera e propria spaccatura. Icardi non ha ancora deciso di tornare in campo e il rischio è che non lo faccia più con la maglia nerazzurra. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il giocatore si sentirebbe fortemente degradato e starebbe prendendo contatti con altri club per la prossima stagione.

A monitorare con grande attenzione la situazione relativa ad Icardi è la Juventus, che potrebbe decidere di puntare su di lui per la stagione 2019/2020. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile l'acquisto di Mauro Icardi

Stando a quanto riportato dal noto giornalista Tancredi Palmeri (editorialista di "Tuttomercatoweb"), l'Inter avrebbe deciso di vendere Mauro Icardi alla Juventus. Marotta preferirebbe il club bianconero, per il fatto che Agnelli sarebbe disposto a versare una cifra superiore a quella della concorrenza (formata da Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Napoli e alcuni top club della Premier League inglese).

L'Inter, comunque, declassando Icardi, ha tagliato vertiginosamente il prezzo del giocatore e la Juventus vorrebbe approfittare di questa situazione. Secondo Palmeri, inoltre, il club nerazzurro avrebbe fatto un "autogol clamoroso". La dirigenza nerazzurra, infatti, dopo essersi accordata su una clausola di 180 milioni di euro, l'avrebbe abbassata a 110 milioni per evitare di offrire ad Icardi mezzo milione in piu' (nel caso in cui l'attaccante fosse diventato capocannoniere). Icardi, dunque, pare essere sempre piu' lontano dall'Inter. La Juventus potrebbe veramente decidere di puntare su di lui per la prossima stagione, formando un tandem davvero molto interessante con Cristiano Ronaldo. In questo caso, a lasciare Torino potrebbe essere Paulo Dybala, giocatore al centro di numerose voci di mercato in questi ultimi mesi.