Annuncio

Annuncio

Arrivano importanti notizie di mercato per quanto riguarda la Juventus. Paratici e Agnelli potrebbero decidere di mettere a segno alcuni grandi colpi per la prossima stagione. Uno di questi potrebbe essere Gareth Bale, fortissimo esterno offensivo che milita nelle fila del Real Madrid. Il giocatore gallese avrebbe rotto con lo spogliatoio dei "Blancos", come dimostrano le parole di Courtois, il quale ha sottolineato come sia praticamente impossibile comunicare con l'ex Tottenham (che parlerebbe solo in inglese). I suoi compagni del Real Madrid userebbero solo i gesti per farsi comprendere. Florentino Perez avrebbe fissato a ben centocinquanta milioni di euro il prezzo per l'eventuale cessione di Bale.

Annuncio

Le probabilità che il gioiello del Real Madrid venga ceduto si stanno alzando considerevolmente e la Juventus sarebbe tra le principali candidate per il suo acquisto. Il gallese potrebbe dunque raggiungere a Torino il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Quest'anno al Real Madrid, Bale ha collezionato solo dodici reti e cinque assist in trenta presenze stagionali. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie di mercato sulla Juventus.

Mercato Juventus, possibili quattro colpi la prossima estate

L'arrivo di Bale sarebbe favorito dalla possibile partenza di Douglas Costa, il quale sta passando una stagione davvero molto tribolata. Il brasiliano, infatti, non viene più considerato un titolare fisso da Massimiliano Allegri e sarebbe notevolmente insoddisfatto di questo trattamento.

Annuncio

I migliori video del giorno

In attacco, invece, il colpo a sorpresa potrebbe essere Mauro Icardi. Il centravanti argentino non è ancora sceso in campo dopo che l'Inter gli ha ufficialmente tolto la fascia di capitano e la frattura appare insanabile. Icardi vorrebbe rimanere in Italia e il prezzo del suo cartellino, vista la situazione, potrebbe anche abbassarsi. Su di lui, comunque, è molto forte anche l'interesse del Napoli.

Per quanto riguarda la difesa, poi, è noto da tempo che Marcelo è uno degli obiettivi principali del club bianconero per la prossima stagione. Il rapporto tra il brasiliano e Solari si è ormai deteriorato e il terzino accetterebbe di buon grado la destinazione juventina. Per rinforzare il centrocampo, infine, potrebbe arrivare Zaniolo.

Annuncio

La probabile formazione per il 2019/2020 sarebbe dunque questa: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, MARCELO, Pjanic, ZANIOLO, Matuidi, ICARDI, Ronaldo, BALE.