In casa Inter impazza il caso Icardi. Il centravanti nerazzurro è stato privato della fascia di capitano e quindi assolutamente declassato. Negli studi di "Tiki Taka" la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, ha assicurato che la coppia vorrebbe restare all'Inter, ma la situazione non si è ancora risolta e le probabilità che Icardi lasci l'Inter al termine della stagione sono molto alte. Fabio Paratici ha sempre apprezzato l'attaccante dell'Inter, tanto che lo ha cercato già nella scorsa sessione di Calciomercato estivo. Andrea Agnelli non ha perso tempo e ha subito telefonato a Javier Zanetti, vice-presidente dell'Inter. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, la Juventus potrebbe decidere di puntare su Icardi per la prossima stagione e potrebbe offrire uno scambio all'Inter: il cartellino di Paulo Dybala piu' un conguaglio economico.

Il giocatore bianconero è da sempre un pallino di Beppe Marotta e potrebbe diventare il simbolo della rinascita interista. La Juventus, comunque, sta seguendo anche altri giocatori per la prossima stagione. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibili quattro colpi per la prossima stagione

La Juventus potrebbe mettere a segno quattro importanti acquisti al termine della stagione. Per la difesa, infatti, il club bianconero sta seguendo Kostas Manolas, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila della Roma e che viene considerato dagli esperti uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. La sua valutazione è di circa quaranta/cinquanta milioni di euro.

Paratici, inoltre, sta seguendo da tempo la situazione relativa ad Isco e Marcelo. I due giocatori del Real Madrid, infatti, non rientrano nei piani di Santiago Solari, il quale dovrebbe essere confermato al termine della stagione. Il tecnico madrileno, infatti, sta ottenendo buoni risultati, come dimostra la bella vittoria ad Amsterdam contro l'Ajax ed ha avuto il merito di avere puntato sul brasiliano Vinicius, che sta offrendo delle prestazioni di altissimo livello. Marcelo ed Isco, dunque, potrebbero diventare due titolari della Juventus nella prossima stagione. Per l'attacco, infine, l'obiettivo principale di Paratici potrebbe essere proprio Mauro Icardi. Vediamo l'ipotetica formazione della Juventus per il 2019/2020: Szczesny, Cancelo, Bonucci (MANOLAS), Chiellini, MARCELO, Pjanic, Matuidi, Can, ISCO, ICARDI, Ronaldo.