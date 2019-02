Annuncio

All'Inter è esploso il caso Mauro Icardi in questi giorni. La dirigenza nerazzurra, infatti, non ha gradito l'atteggiamento del suo più forte giocatore, il quale non avrebbe difeso i suoi compagni di squadra di fronte agli attacchi di Wanda Nara. Quest'ultima, inoltre, si è resa protagonista di numerosi interventi pubblici che di certo non hanno fatto piacere al club nerazzurro. L'Inter ha dunque deciso di togliere la fascia di capitano ad Icardi, il quale, peraltro, non ha ancora rinnovato con il club di Zhang. La sua moglie-agente Wanda Nara chiederebbe infatti almeno nove milioni di euro (l'argentina vorrebbe che suo marito guadagnasse almeno come Higuain), mentre la dirigenza nerazzurra sarebbe disposta ad arrivare fino a sette milioni di euro.

Il caso Icardi ha letteralmente scatenato le voci di mercato: su di lui, infatti, c'è da tempo la Juventus. La dirigenza bianconera, in particolare Fabio Paratici, apprezza moltissimo l'attaccante sudamericano e potrebbe approfittare della situazione venutasi a creare per puntare su di lui per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, appunto, il numero uno del club bianconero, Andrea Agnelli, avrebbe contattato Javier Zanetti, per chiedere notizie proprio su Mauro Icardi. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Icardi in estate

La frattura tra Mauro Icardi e l'Inter potrebbe diventare insanabile e la Juventus ha subito drizzato le antenne.

Come si apprende dalle ultime indiscrezioni di mercato, infatti, Andrea Agnelli avrebbe contattato Javier Zanetti, con il quale potrebbe avere parlato della situazione riguardante l'attaccante dell'Inter. Fabio Paratici è un grandissimo estimatore del bomber nerazzurro, come ha rivelato in una recente intervista alla "Gazzetta dello Sport", e potrebbe cogliere al volo questa occasione. La coppia Icardi-Cristiano Ronaldo sarebbe davvero molto interessante, ma in questo caso la Juventus potrebbe decidere di sacrificare Paulo Dybala (giocatore che peraltro non sta rendendo secondo il suo potenziale). La valutazione di Icardi, comunque, si aggira attorno ai cento/centoventi milioni di euro e su di lui ci sono anche altri top club europei.

Stiamo parlando di Manchester United, Paris Saint Germain e soprattutto Real Madrid (Perez vorrebbe acquistare almeno un top player in estate).