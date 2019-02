Annuncio

Momento sicuramente di grande entusiasmo in casa Juventus, dopo la rotonda vittoria per 3 a 0 contro il Frosinone, in casa. Paulo Dybala è finalmente tornato al gol, mentre Cristiano Ronaldo ha messo a segno la sua rete numero 19 in campionato. Inoltre, la squadra di Allegri ha espresso a tratti un ottimo gioco. Tuttavia, non si fermano le voci di mercato sulla Juventus. Le ultime news si concentrano sul futuro di Massimiliano Allegri, che è ancora tutto da decidere. La dirigenza bianconera vorrebbe puntare ancora su di lui per la prossima stagione, ma tutto dipenderà dai risultati. Se la Juventus dovesse finalmente vincere la Champions League, Allegri potrebbe considerare chiuso il suo ciclo in bianconero e dunque potrebbe decidere di iniziare una nuova avventura calcistica in un altro club, ovviamente tra i più blasonati in Europa.

Naturalmente, le pretendenti non mancherebbero a Massimiliano Allegri. Su di lui, infatti, sarebbe molto forte l'interesse del Real Madrid, che lo ha cercato già nella scorsa sessione di Calciomercato estivo.

Juventus, Agnelli potrebbe puntare su Guardiola in caso di addio di Allegri

Su Massimiliano Allegri continuerebbe ad essere molto forte l'interesse del Real Madrid: la posizione di Santiago Solari sarebbe fortemente in bilico. Occhi su Allegri anche da parte del Manchester United, che vorrebbe puntare su un allenatore di livello dopo Solskjaer. Nell'eventualità in cui il tecnico toscano dovesse decidere per l'addio alla Juventus, la dirigenza bianconera potrebbe puntare su Zinedine Zidane, il quale è ancora molto attaccato a Torino ed è rimasto certamente nel cuore di tutti i tifosi bianconeri.

Nelle ultime ore, comunque, sta circolando anche il nome di Jurgen Klopp, senza dubbio uno dei migliori allenatori d'Europa. L'allenatore tedesco è riuscito a portare in finale di Champions due squadra molto poco quotate come il Borussia Dortmund e il Liverpool dell'anno scorso. Meno probabile, invece, sembra la possibilità del ritorno di Didier Deschamps, attuale tecnico della nazionale francese. Tra i possibili sostituti di Massimiliano Allegri, infine, c'è anche Josep Guardiola, allenatore del Manchester City che con la sua filosofia ha rivoluzionato il calcio attuale. Il tecnico spagnolo sarebbe molto gradito alla dirigenza bianconera. Nelle prossime settimane la situazione potrebbe essere più chiara.