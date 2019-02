Annuncio

Il Calciomercato invernale si è concluso ed il Milan è in piena corsa per gli obiettivi stagionali, essendo approdato alle semifinali di Coppa Italia ed occupando la quarta posizione in campionato. Questa finestra di mercato ha regalato al tecnico Gennaro Gattuso un rinforzo importantissimo, il polacco Piatek, che già si è reso protagonista di una partita straordinaria contro il Napoli, siglando una doppietta. Per la prossima finestra di mercato il Milan avrebbe già intavolato diverse operazioni tra le quali il riscatto di Bakayoko e l'assalto all'esterno del Nizza Saint Maximin.

Milan, sarà fondamentale riscattare Bakayoko

Da insufficiente a uno dei pilastri della squadra di Gennaro Gattuso. Dopo una partenza complicata, Bakayoko ha superato le difficoltà e sta cercando di rimanere a San Siro anche dopo la scadenza del suo prestito.

Ma il suo futuro nel club non è ancora sicuro. Il francese si è unito al Milan in prestito dal Chelsea la scorsa estate ed è quindi ancora di proprietà del club londinese. Secondo Tuttosport, i dirigenti rossoneri stanno pensando di acquistare il giocatore a titolo definitivo. I rossoneri hanno pagato 5 milioni per il prestito, ma avranno bisogno di altri circa 35 milioni per strappare il giocatore al Chelsea. Una cifra molto importante che Leonardo intende abbassare. Oltre a ridurre il costo del trasferimento (i rapporti con il Chelsea sono eccellenti dopo l'accordo per Higuain), Bakayoko dovrà anche abbassare il suo stipendio di 7 milioni all'anno. L'obiettivo è di raggiungere 4 milioni più bonus, che rientrerebbero nei parametri del Milan. Le parti vogliono trovare un accordo prima dell'estate.

Milan-Saint-Maximin, l'agente apre al trasferimento

Nella finestra di mercato appena conclusa il Milan ha effettuato un tentativo per l'esterno del Nizza, Saint-Maximin, giocatore che piace molto a Leonardo. Saint-Maximin avrebbe anche chiesto a Patrick Vieira, l'attuale allenatore di Nizza, di prendere in considerazione le offerte che arrivavano dal Milan. Tuttavia, l'agente del giocatore Mirko Kirdermir ha chiuso le porte al trasferimento al Milan già a gennaio. Secondo diverse indiscrezioni anche l'allenatore Patrick Vieira si è opposto alla cessione, paventando anche le possibili dimissioni. L'agente del giocatore però non ha chiuso le porte ad un futuro in rossonero, poichè al giocatore piace molto il Milan e il buon esito dell'operazione per giugno è molto probabile.