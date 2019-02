Annuncio

La Juventus si muove per due importanti rinnovi di contratto. Manduzkic e Kean sono entrambi legati alla “Vecchia Signora” fino al 2020 e Paratici si sta muovendo per blindare i due giocatori che rappresentano il presente e il futuro dei Campioni d’Italia. Entrambe le mosse dovrebbero essere 'studiate' con l’allenatore Massimiliano Allegri, che stravede per il croato e continua a gestire il talentino azzurro per provare a farlo diventare un campione in futuro.

Juventus: partono le trattative per il rinnovo di Mandzukic

Iniziamo dal presente e dalla voglia della Juventus di blindare Mario Mandzukic. Il vice campione del mondo è un puntello fondamentale dell’attacco bianconero. Mister Allegri lo ha ripetuto anche nel post partita contro il Sassuolo.

Il croato aiuta la squadra e dai suoi movimenti traggono grande beneficio sia Cristiano Ronaldo che Dybala. Gladiatore straordinario, l’attaccante è anche uomo dai gol pesanti e negli ultimi anni è cresciuto anche tatticamente riuscendo a diventare decisivo giocando su tutto il fronte offensivo e non solo da punta centrale come in gran parte della carriera. Per tutti questi motivi Paratici è pronto ad iniziare le trattative per il rinnovo di contratto del giocatore in scadenza al momento nel 2020. Nonostante i suoi 32 anni, la Juve è convinta che Manduzkic possa dare ancora molto alla causa e l’ipotesi più accreditata è quella di proporre un biennale, ancora da scoprire le cifre che non dovrebbero però allontanarsi troppo dai 3,5 milioni attuali.

Cosa farà il giocatore? La risposta come sempre il gigante croato l’ha data con i fatti e non con le parole, rifiutando nei giorni scorsi l’offerta dei cinesi dello Shanghai SIPG, che ammontava a 15-16 milioni all’anno per tre stagioni. La decisione sembra spalancare la porta alla permanenza in bianconero per un lungo periodo.

Il rinnovo di Kean sul tavolo della Juventus

La Juventus si muove anche per il futuro. L’altra trattativa che affronterà Paratici nelle prossime settimane è quella per far firmare un nuovo accordo a Moise Kean, 'gioiellino' anche lui in scadenza nel 2020 come Manduzkic, che attualmente guadagna 500 mila euro all'anno. A Torino aspettano di incontrare Mino Raiola, potente agente del ragazzo, che vuole rassicurazioni su quali saranno i piani bianconeri per l’attaccante già in orbita Nazionale.

Per ora sta giocando poco, troppo poco per il procuratore che però non ha voluto forzare la mano a gennaio per il prestito, nonostante la schiera di club che aspettava il bomber a braccia aperte. Il segnale è chiaro: quest’anno imparerà dai grandi campioni e da Allegri, ma nella prossima stagione dovrà essere inserito maggiormente nel progetto bianconero. Se queste rassicurazioni dovessero arrivare sarebbe molto difficile dire “no”. Da più parti si vocifera però che Raiola avrebbe anche un’altra strategia che coinvolge De Ligt, altro giocatore da lui gestito.

Alcuni siti specializzati hanno rilanciato la possibilità di una “scambio” tra Ajax e Juventus con il difensore pronto ad approdare in bianconero e l’attaccante che diventerebbe un nuovo giocatore dei lancieri. Perché? Da un lato per la necessità di abbassare il prezzo del cartellino del talento olandese, dall’altra per dare all’azzurrino la possibilità di andare a giocare ad alti livelli e con più continuità. La sensazione è che Paratici però voglia scindere le due strade per tenersi chi ha già in rosa e farsi aiutare dall’agente per scavalcare la concorrenza per De Ligt.

Non solo Madzukic e Kean. A Torino stanno per chiudere la trattativa per 'allungare' il contratto a Daniele Rugani, difensore che farà sicuramente parte della squadra di Allegri nei prossimi anni. La mossa successiva sarà poi blindare Bentancur, gioiellino che si sta guadagnando sempre più spazio a centrocampo. Il mercato estivo è ancora lontano e così, prima di pensare ai nuovi acquisti, la Juventus sarebbe pronta a blindare tutti i suoi gioielli.