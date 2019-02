Annuncio

In casa Inter, l'argomento che ha generato non poche polemiche nel corso di questa settimana è quello riguardante il 'caso Icardi'. I rumors parlano di una sua quasi certa partenza e dei possibili sostituti. Aspettando l'epilogo di queste vicenda, il bomber argentino oggi contro la Sampdoria sarà assente, e non avrà dunque la possibilità di sfidare la sua ex squadra. I nerazzurri devono difendere il terzo posto (il Milan è a -1), mentre i blucerchiati con una vittoria si avvicinerebbero alle posizioni che contano, in particolare quelle per l'accesso all'Europa League. All'andata decise il croato Brozovic.

Probabili formazioni Inter-Sampdoria

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Dalbert, Cedric, De Vrij, Skriniar; Brozovic, Joao Mario; Perisic, Nainggolan, Politano; Martinez.

Allenatore: Luciano Spalletti.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

Dove vedere la partita in streaming e in televisione

Inter-Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Sky: su Sky Sport (251) e su Sky Sport Serie A (202). Come al solito, la partita di Serie A potrà essere seguita anche in diretta streaming online attraverso l'apposita applicazione Sky Go. Possibile, inoltre, guardare il match su Now Tv, una piattaforma che permette, grazie all'acquisto di diversi pacchetti, di seguire comodamente da casa o in mobilità il match scelto, compresi quelli di Serie A.

Inoltre, sarà possibile tenersi aggiornati con la diretta testuale dell'evento attraverso i profili social delle due formazioni, in particolare quelli Twitter.

