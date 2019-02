Annuncio

Annuncio

La Juventus è sempre molto attenta ai giovani talenti e Fabio Paratici scandagli il mercato europeo proprio per cercare i profili migliori. Uno dei nomi che sarebbero finiti sul taccuino bianconero è quello di Joao Felix. Il ragazzo classe '99 milita nel Benfica e oltre alla Juve piace anche a molto altro club stranieri. In particolare Joao Felix interessa al Manchester United, all'Atletico Madrid, al Borussia Dortmund e al Barcellona. Dunque la concorrenza per questo giovane talento è sicuramente tanta, ma chissà che Fabio Paratici non possa sfruttare gli ottimi rapporti con l'agente del giocatore Jorge Mendes.

Leggi anche Juventus, visita di Agnelli alla Continassa dopo la sconfitta in Coppa Italia

Joao Felix si è raccontato a Tuttosport parlando di tanti argomenti anche di mercato ovviamente. In particolare il ragazzo classe '99 ha spiegato che il suo sogno sarebbe quello di giocare insieme a Cristiano Ronaldo.

Advertisement

Felix interessa alle big d'Europa

Joao Felix sembra essere uno dei talenti più ambiti del calcio europeo. Il giocatore piace oltre che alla Juve, al Manchester United, al Barcellona, all'Atletico Madrid e al Borussia Dortmund. Il giocatore classe '99 si è raccontato a Tuttosport e ha confidato di non sentire nessuna pressione. In particolare Felix ha parlato di quello che potrebbe essere il prezzo del suo cartellino: "Non sono spaventato dalle cifre che ruotano intorno a me". Inoltre Felix si è detto lusingato di interessare ai club più importanti d'Europa. Il giocatore è seguito sia dal papà Carlos Siqueira che è stato un ex calciatore sia da Jorge Mendes e per questo motivo è molto tranquillo sul suo futuro perché sa che sarà consigliato nel miglior modo possibile.

Advertisement

A proposito del padre Felix ha detto: "Lui è stato il mio primo e più importante maestro". Infine il giocatore ha parlato anche del suo agente Jorge Mendes: "E poi ho un procuratore che è un fenomeno, il migliore del mondo".

Felix sogna di giocare con CR7

Joao Felix pensa al suo futuro e probabilmente potrebbe lasciare il Benfica per fare un'esperienza all'estero. Il ragazzo classe '99 non ha una preferenza ed è allettato da tutti i più grandi campionati senza nessuna preferenza. Felix però sembra avere un sogno quello di giocare con Cristiano Ronaldo. Il giocatore del Benfica ha spiegato che CR7 è un esempio. Potersi allenare con Cristiano Ronaldo sarebbe un privilegio per Felix e lavorare fianco a fianco con il migliore al mondo lo aiuterebbe a crescere. Il giocatore del Benfica a Tuttosport ha confidato proprio il suo desiderio: "Vorrei giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Perché è semplicemente il più grande". Oltre a giocare con CR7, Felix spera di realizzare un altro suo sogno ovvero conquistare il Golden Boy: "Vorrei conquistare il Golden Boy, un premio fantastico".