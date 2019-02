Annuncio

Match molto delicato quello che vedrà l'Inter domani affrontare il Bologna allo stadio Meazza, nella gara valida per la ventiduesima giornata di campionato, la terza del girone di ritorno. Due squadre in lotta per obiettivi diametralmente opposti. I nerazzurri vogliono difendere il terzo posto, che vale il piazzamento Champions, mentre gli ospiti sono in piena zona retrocessione e cercano punti salvezza.

Nella gara di andata, dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa l'Inter dilagò imponendosi al Dall'Ara 3-0 grazie alle reti di Nainggolan, Perisic e Candreva.

Rossoblu che hanno deciso di dare una scossa con l'esonero di Pippo Inzaghi dopo a sconfitta subita domenica scorsa in casa contro il Frosinone, affidando la panchina al grande ex di turno, Sinisa Mihajlovic.

Inter, Spalletti si affida a Perisic

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, sta studiando la formazione da mandare in campo domani contro il Bologna. Non mancheranno alcuni cambi rispetto al match di coppa Italia giocato solo giovedì contro la Lazio, che ha visto la partita finire perfino ai calci di rigore. Tanti, dunque, i minuti nelle gambe di alcuni giocatori, che rifiateranno. In porta ci sarà sicuramente Samir Handanovic, migliore in campo contro i biancocelesti. In difesa ci sarà qualche cambio, con l'inserimento di Cedric Soares sulla destra al posto di D'Ambrosio e con De Vrij che tornerà dal primo minuto al posto di Miranda. Reparto arretrato completato da Skriniar e Asamoah.

A centrocampo, davanti alla difesa, ci saranno Marcelo Brozovic e Matìas Vecino, che in Coppa Italia è partito dalla panchina.

Sulla trequarti, poi, potrebbero esserci scelte che faranno discutere. Sulla sinistra, infatti, dopo i vari rumors di mercato dovrebbe tornare Ivan Perisic, che ha saltato le gare contro Torino e Lazio. A destra Candreva sostituirà lo squalificato Politano. Mentre sulla trequarti l'altra scelta importante del tecnico di Certaldo, pronto ad affidarsi a Radja Nainggolan, il quale vuole farsi perdonare il rigore sbagliato contro la Lazio, che è valso l'eliminazione in coppa Italia. Al centro dell'attacco, ovviamente, ci sarà Mauro Icardi.

Le probabili formazioni

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, dovrebbe affidarsi al 4-3-3 ma deve fare a meno di Sansone. Il tridente d'attacco sarà composto da Orsolini, Palacio e Santander. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo al Meazza:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Soares, Skriniar, De Vrij, Asamoah, Brozovic, Vecino; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio.