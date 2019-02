Annuncio

Derby crocevia all'Arechi di Salerno. Dopo le ultime altalenanti prestazioni i padroni di casa non possono più steccare mentre i sanniti hanno la grande chance per spiccare il volo verso la promozione diretta. Salernitana-Benevento aprirà il programma della quarta giornata di ritorno del torneo di serie B. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21 con diretta su Dazn, per abbonati, e in chiaro su Raisport. In entrambi i casi sarà possibile seguire il match su tablet e smartphone scaricando le apposite applicazioni. Le due squadre arrivano al confronto con stati d'animo diametralmente opposti. La dirigenza granata è stata travolta dalle polemiche per il deludente operato nel corso della campagna trasferimenti di gennaio.

Gli arrivi degli evergreen Calaiò, 37 anni, e Lopez, 34 anni, non sono bastati ad accendere l'entusiasmo di una piazza che sognava di vivere una stagione da protagonista in concomitanza con l'anno del centenario. Malumori che rischiano di trasformarsi in diserzione visto il dato tutt'altro che esaltante della prevendita. Non sono bastati gli appelli del co - patron Marco Mezzaroma e del sindaco Napoli ad accendere la piazza. Per quanto concerne la formazioni Gregucci dovrebbe gettare subito nella mischia Lopez mentre Calaiò partirà dalla panchina e farà quasi certamente staffetta con Jallow. Sull'altro versante Bucchi si affida all'ormai collaudata coppia d'attacco formata da Massimo Coda, rimpianto ex della partita, e Roberto Insigne. Il match sarà diretto da Eugenio Abbatista della sezione di Molfetta.

Salernitana-Benevento, impiego part time per Calaiò

Salernitana: Micai, Gigliotti, Migliorini, Perticone, Lopez, Di Tacchio, Minala, Casasola, D. Anderson, A. Anderson, Jallow. All. Gregucci

Benevento: Montipò; Volta, Antei, Caldirola; Letizia, Del Pinto, Crisetig, Buonaiuto, Improta; Coda, Insigne. All.: Bucchi.

Arbitro: Abbatista di Molfetta