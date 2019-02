Annuncio

Annuncio

Partita di grande interesse tattico, Fiorentina-Napoli si giocherà sabato 9 febbraio 2019 alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Potrà essere seguita su Sky, che ha l'esclusiva, e precisamente sui Canali Sky sport Serie A e Sky Sport. SkyGo è invece l'opzione a disposizione di quanti vogliono seguire l'incontro via pc, tablet o smartphone. Per gli appassionati di Internet sarà possibile anche seguire Fiorentina-Napoli in diretta testuale su ''diretta.it''. Ad arbitrare sarà Calvarese di Teramo mentre il Var sarà Pasqua di Tivoli. I guardalinee saranno i signori Ranghetti e Vivenzi.

Fiorentina-Napoli: i moduli delle due squadre

I Viola di Pioli si disporranno col modulo 4-3-3, mentre gli ospiti, guidati da Carlo Ancelotti in panchina, opteranno per il 4-4-2 più tradizionale.

Annuncio

Gli assenti tra i toscani saranno Benassi e Milenkovic, mentre i partenopei dovranno fare a meno di Albiol, Chiriches e Younes. Il tridente della Fiorentina sarà formato da Chiesa, Simeone e Muriel. L'attacco napoletano sarà affidato a Insigne e Mertens (o Milik). In classifica il Napoli è secondo a 40 punti (a 9 punti dalla capolista Juventus), la squadra di Pioli è invece al nono posto con 31 punti in 22 gare giocate. E' la 138esima volta che queste due squadre si incontrano nel massimo campionato di calcio. La Fiorentina ha vinto 52 volte contro i 47 del Napoli, mentre 38 sono stati gli incontri terminati in parità.

Gli obiettivi delle due squadre quest'anno

Da notare che la Fiorentina è davvero in forma: nel 2019 non ha mai perso.

Annuncio

I migliori video del giorno

L'obiettivo dichiarato dei viola per questa stagione è la qualificazione in Europa League, mentre per quanto riguarda la Coppa Italia a questo punto l'obiettivo è arrivare alla finalissima di Roma. Il Napoli difenderà il secondo posto augurandosi una flessione della Juventus, magari distratta e fiaccata da un cammino molto lungo in Champions League. Rimontare 9 punti ad una squadra così forte non sarà comunque impresa facile. Il pronostico secondo la quote di ''Intralot'' tra Fiorentina-Napoli del 9 febbraio 2019 dovrebbe spuntarla la squadra partenopea (con il segno 2 quotato a 1.93). Sarà probabilmente una gara altamente spettacolare, con le due formazioni che faranno di tutto per portare a casa l'intera posta: il pareggio, a ben guardare, a questo punto non serve a nessuno.

Annuncio

Lo scorso anno il Napoli di Sarri diede addio allo scudetto proprio perdendo in modo inatteso a Firenze per 3-0, dopo avere vinto in trasferta a Torino contro la Juve.