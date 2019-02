Annuncio

Annuncio

L’Inter affronterà l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Sarà una sfida ostica per i nerazzurri, dopo l’abbordabile Rapid Vienna incontrato al turno precedente. Per i ragazzi di Luciano Spalletti si alzerà l’asticella e non sarà affatto semplice strappare la qualificazione ai tedeschi. Il match del Frankfurt Stadion verrà giocato giovedì 7 marzo 2019 alle ore 18.55. A trasmettere la diretta tv sarà Sky. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo tra Eintracht Francoforte e Inter, vediamo alcune curiosità sugli avversari dei nerazzurri.

Inter sempre sconfitta nelle ultime 4 partite contro squadre tedesche

L’Eintracht Francoforte è una delle squadre rivelazione di questa edizione dell’Europa League.

Annuncio

I ragazzi di Adolf Hütter vanta il miglior attacco della competizione europea, con 23 goal messi a segno a fronte di 41 tiri in porta. Ne sa qualcosa la Lazio, che ha incassato 6 goal nel doppio confronto della fase a gironi. I tedeschi hanno chiuso il loro raggruppamento al primo posto, vincendo tutte le partite, dopodiché si sono sbarazzati dello Shakthar Donetsk.

A trascinare la squadra è il ventunenne Luka Jović, secondo miglior marcatore dell’Europa League dietro a Munas Dabbur del Red Bull Salisburgo, prossimo avversario del Napoli. L’attaccante serbo, che vanta 15 goal in Bundesliga in questa stagione, ha segnato tanto quanto Ben Yedder del Siviglia e Olivier Giroud del Chelsea. Insieme al compagno di reparto Sebastian Haller, 5 reti in coppa, sarà una delle armi dell’Eintracht Francoforte da cui dovrà difendersi l’Inter.

Annuncio

I migliori video del giorno

La giovane coppia di attaccanti ha realizzato 26 goal nel campionato tedesco e alle proprie spalle c’è il trequartista Mijat Gaćinović a sfornare assist vincenti. Insomma, ci sarà tanto lavoro per Milan Škriniar e Stefan de Vrij, che dovranno marcare due giocatori di qualità molto promettenti.

I nerazzurri non hanno mai affrontato l’Eintracht Francoforte in competizioni UEFA, ma hanno già avuto modo di sfidare club tedeschi. Il bilancio nei 37 precedenti è di 16 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. C’è da dire, però, che nelle ultime 4 sfide è sempre stato battuto l’Inter, che ha incassato almeno 2 goal a partita. Per quanto riguarda l’Eintracht Francoforte, ci sono in archivio solamente 7 sfide contro squadre italiane, con 4 vittorie ottenute.

Annuncio

In passato ha affrontato soltanto due incontri ad eliminazione diretta, nella Coppa UEFA della stagione 1994/95. In quell’occasione eliminò il Napoli agli ottavi di finale con un complessivo 2-0 tra andata e ritorno, dopodiché si arrese alla Juventus. Sia Inter, che Eintracht Francoforte hanno in bacheca il trofeo europeo, ma vorrebbero aggiungerne un altro. I nerazzurri sono a quota tre, mentre i tedeschi vinsero nel lontano 1979/80, battendo il Borussia M’gladbach in finale.