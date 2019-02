Annuncio

Il giornalista, Mario Sconcerti, nell'intervista rilasciata a Calciomercato.com, ha fatto il punto su alcune vicende riguardanti i top club di Serie A. Tornando sullo status quo della Juventus ha puntualizzato che era scontato vedere al Dall'Ara i bianconeri in difficoltà perché provenivano dalla sonora sconfitta rimediata contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano e per di più il Bologna è una squadra in buona salute. Massimiliano Allegri ha attribuito le ultime prestazioni dei suoi uomini a un calo della condizione fisica, ma per il giornalista questo è soltanto un alibi poco convincente: "Allegri non può dirmi: siamo in difficoltà atletica. Che vuol dire? Mi deve spiegare perché. Mi deve spiegare cosa è successo".

Il motivo del netto calo di rendimento della Vecchia Signora per l'opinionista è da ricercarsi nel lavoro effettuato durante la pausa invernale, quando è stata preparata solo la finale di Supercoppa italiana, disputata a Gedda contro il Milan, mentre il resto del tempo è stato impiegato come una mezza vacanza ed adesso ne stanno pagando le conseguenze. In campionato Madama ha rimediato inserendo Paulo Dybala e passando a un centrocampo a cinque, e in questo modo ha trovato il gol portando a casa il risultato. L'altro errore dipendente, stavolta dalla dirigenza della Continassa è, sempre secondo Sconcerti, aver ceduto Medhi Benatia, sostituendolo con Martin Caceres. L'uruguaiano non è allo stesso livello del marocchino, per cui i risultati sono diversi. Anche Leonardo Bonucci sta avendo qualche difficoltà, facilmente prevedibile.

Il punto sulle milanesi

Il caso Icardi, secondo Sconcerti, dev'essere risolto al più presto perché nonostante l'Inter stia vincendo in campo anche senza di lui, sta perdendo dal lato economico. L'amministratore delegato, Beppe Marotta, deve trovare la soluzione per far capire che i nerazzurri sanno gestire i loro capitali e comunque anche in ottica Champions League mancano ancora molte partite e l'argentino può fare la differenza. Il Milan, dopo aver ceduto Gonzalo Higuain è migliorato. Con l'acquisto, nella sessione invernale, di Lucas Paquetà e Krzysztof Piątek, Rino Gattuso può contare su una squadra più equilibrata. Il giocatore polacco è un centravanti con grande fiuto del gol e perciò in grado di risolvere le partite.

I meneghini continuando su questa scia hanno buone speranze di approdare in zona Champions League.