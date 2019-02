Annuncio

Annuncio

Anche quest'anno uno dei migliori elementi della rosa dell'Inter e, soprattutto, più affidabili, è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Il giocatore è stato acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per 15 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato anche questo 15 milioni. Inizialmente c'era qualche perplessità sul costo dell'operazione, anche perché sembrava che i nerazzurri potessero acquistare un altro difensore, uno tra Rudiger e Manolas. Con il passare dei mesi, però, Skriniar si è dimostrato essere una delle colonne portanti della squadra nerazzurra e anche in questa stagione si sta confermando come uno dei migliori in campo in ogni partita. Prestazioni che potrebbero portarlo al rinnovo di contratto con ingente aumento di ingaggio.

Annuncio

Ciò, però, potrebbe non mettere fine alle voci di mercato, visto che, secondo i media britannici, sullo slovacco ci sarebbe sempre il forte interesse del Manchester United.

Il Manchester United insiste

Già la scorsa estate Milan Skriniar è stato uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato. Dopo che a gennaio l'Inter aveva dovuto resistere alle avances del Manchester City, qualche mese dopo ci hanno provato i cugini del Manchester United. I Red Devils sono arrivati ad offrire perfino 60 milioni di euro ma, nonostante i paletti del fair play finanziario, i nerazzurri hanno rifiutato ritenendo il giocatore incedibile.

L'interesse degli inglese, però, non pare sfumato definitivamente e, anzi, Skriniar risulta essere uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa nella prossima stagione.

Annuncio

I migliori video del giorno

Lo slovacco sarebbe preferito perfino al centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly, anche per una questione anagrafica. L'Inter è pronta ad ufficializzare il rinnovo di contratto, con l'annuncio che potrebbe arrivare a breve, visto che le trattative sono a buon punto, come ammesso dallo stesso Skriniar. Questo, però, non ferma lo United, che sarebbe pronto ad avanzare un'offerta ai nerazzurri. Inter che valuta Skriniar non meno di 80 milioni di euro.

La trattativa

Manchester United ed Inter che avrebbero avuto dei contatti in questi giorni anche per un altro giocatore. Si tratta del centravanti belga dei Red Devils, Romelu Lukaku. I nerazzurri dovranno sostituire molto probabilmente Mauro Icardi e il belga sembra essere uno dei candidati.

Annuncio

Non è escluso che gli inglesi possano chiedere all'Inter di inserire il cartellino di Lukaku nell'affare Skriniar, approfittando dell'esigenza dei nerazzurri. Bisognerà vedere se poi, in quel caso, l'Inter accetterà ciò, visto che sembra difficile pensare possa privarsi di uno dei migliori centrali in circolazione.