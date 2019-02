Annuncio

Annuncio

In casa Inter a tener banco è sempre il caso Mauro Icardi, pur essendo alla vigilia del match di campionato contro la Sampdoria. Una gara che molto probabilmente il centravanti argentino salterà. Questa volta non perché potrebbe rifiutare nuovamente la convocazione, come successo in occasione del match di Europa League contro il Rapid Vienna, ma a causa di un'infiammazione al ginocchio, come annunciato con un cominciato ufficiale dalla società nella giornata di ieri. A fine anno, comunque, il divorzio sembra quasi scontato con un rapporto ormai deteriorato e uno dei club maggiormente interessati al centravanti argentino è la Juventus.

La Juventus vuole Icardi

Mauro Icardi potrebbe essere il grande colpo di mercato della Juventus nella prossima stagione.

Annuncio

I bianconeri seguono da tempo il centravanti argentino e già la scorsa estate ci sarebbe potuto essere un tentativo. Lo ha ammesso la moglie e agente del giocatore, Wanda Nara, e qualche giorno fa il dirigente bianconero, Paratici, che ha affermato come il centravanti dell'Inter fosse l'alternativa a Cristiano Ronaldo.

I due, a quanto pare però, potrebbero giocare in tandem la prossima stagione per una squadra rinforzata ulteriormente e sempre più competitiva. L'ormai ex capitano nerazzurro ha una clausola rescissoria valida solo per l'estero che ammonta a centodieci milioni di euro. Essendo valida solo per l'estero, dunque, le due società dovranno sedersi al tavolo delle trattative e un antipasto è andato in scena già ieri.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, infatti, ha chiamato il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, manifestando il proprio interesse per Maurito. Una chiamata interlocutoria che potrebbe fare da viatico all'assalto vero e proprio della società bianconera, che ci sarà la prossima estate. Nonostante quanto successo in questi giorni i nerazzurri valutano il centravanti argentino per una cifra superiore ai 100 milioni di euro.

La trattativa

La Juve potrebbe decidere di investire l'intera somma sul giocatore ma si vocifera anche di un possibile scambio che porti Paulo Dybala a Milano. Anche Paulo Dybala sta avendo qualche difficoltà in questa stagione e non sono mancati i segnali di nervosismo.

Annuncio

Inoltre il suo rapporto con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è ottimo tanto che si sussurra di una promessa fatta al momento del suo addio alla Juventus, secondo cui la Joya lo avrebbe seguito ovunque sarebbe andato. 100 milioni o Dybala, la Juventus è pronta a sferrare l'assalto su quello che è stato il simbolo dell'Inter negli ultimi anni.