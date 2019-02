Annuncio

La ventiquattresima giornata di campionato, la quinta del girone di ritorno, vedrà l'Inter affrontare la Sampdoria allo stadio Meazza domani pomeriggio alle ore 18,00 in una gara importante per la corsa Champions. I nerazzurri sono terzi in classifica con 43 punti, a +4 sul Milan quarto e a +5 su Atalanta, Roma e Lazio.

Per questo motivo sarà importante portare a casa i tre punti per tenere a distanza le squadre dietro, approfittando anche dello scontro diretto tra Atalanta e Milan. Una gara, quella contro la Samp, alla quale molto probabilmente non prenderà parte l'ex Mauro Icardi, che anche ieri ha fatto fisioterapia a causa di un'infiammazione al ginocchio, come annunciato dal club con un comunicato ufficiale.

Inter senza Icardi

L'Inter dovrà fare a meno di Mauro Icardi nella sfida contro la Sampdoria. Il centravanti argentino è stato costretto a fare fisioterapia negli ultimi due giorni a causa di un ginocchio infiammato ma, a prescindere, probabilmente non avrebbe giocato questa gara. L'attaccante, infatti, è stato al centro di varie polemiche in questi giorni con la società che ha deciso di togliergli la fascia dopo le continue esternazioni della moglie e agente, Wanda Nara, le quali non hanno fatto altro che alimentare tensioni all'interno dello spogliatoio. Il nuovo capitano dei nerazzurri, quindi, sarà il portiere Samir Handanovic, giocatore esperto e all'Inter da diversi anni.

Al posto di Maurito giocherà Lautaro Martinez, decisivo sia scorsa settimana nella vittoria contro il Parma al Tardini, sia in Europa League contro il Rapid Vienna, mettendo a segno in entrambi i casi il gol vittoria.

Il "Toro", grande amico di Icardi, dovrà riuscire a non far rimpiangere l'ormai ex capitano. Cosa non semplice da fare visto lo score di Icardi negli ultimi anni.

I possibili cambi di Spalletti

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, attuerà molti cambi rispetto a quanto visto in Europa League giovedì contro il Rapid Vienna. Torneranno dal primo minuto Milan Skriniar e Marcelo Brozovic, che in Europa erano squalificati. In mezzo al campo, poi, dovrebbe esserci Roberto Gagliardini al fianco del croato, mentre sulla trequarti possibile turno di riposo di Nainggolan, con Joao Mario dal primo minuto. Il belga, infatti, dovrebbe essere preservato per la gara di ritorno contro il Rapid e per il match di campionato contro la Fiorentina.

Ai lati del "Toro" Martinez dovrebbero esserci sempre Perisic e Politano, con Keita che dovrebbe tornare a disposizione giovedì. Maurito Icardi, invece, potrebbe tornare tra i convocati contro la Fiorentina nel match del Franchi.

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario; Politano, Lautaro, Perisic.