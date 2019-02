Annuncio

Negli ultimi giorni i tifosi interisti sono stati costretti ad affrontare un po’ di caos, per via di quanto accaduto con Mauro Icardi e per il suo mancato rinnovo, che sembra proprio tardare ad arrivare. Buone notizie però da parte di Skriniar, che ha rilasciato delle nuove dichiarazioni a Sky Sport.

Milan Skriniar: ‘Grande rapporto con la società’

Hanno portato grande positività le dichiarazioni del difensore slovacco, il quale ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con l’Inter, ma soprattutto di essere molto vicino al momento del rinnovo del suo contratto.

Dopo il successo contro il Rapid Vienna, Skriniar ha parlato di tanti argomenti ai microfoni di Sky Sport, sottolineando anche come lui senta la necessità di dare il massimo in ogni circostanza, indipendentemente dalla squadra di cui fa parte.

E conclude con: “Questo dovrebbe essere dentro ogni calciatore”.

Inoltre Milan Skriniar ha spiegato come la squadra nerazzurra ultimamente sia più unita, e lo dimostra con un gioco compatto, una lotta fino alla fine. Per lui “onorare la maglia è fondamentale”, dicendo di non trovare spiegazioni logiche al cambiamento dell’Inter, perché “queste cose devono nascere dentro i calciatori”.

Skriniar spiega la sua strategia e visione di gioco

Dopo aver trattato diversi argomenti, tra cui anche quello dell’Europa League, Milan Skriniar ha dedicato anche una parentesi alla sua strategia, spiegandola a Sky Sport.

Il calciatore slovacco ha detto di fermare gli attaccanti della squadra avversaria e poi far partire subito l’azione, spiegando che questo genere di strategia è molto utile in quanto serve per la squadra nerazzurra e, se non c’è il fallo da parte sua, si può continuare a giocare facendo di conseguenza partire un’azione potenzialmente utilissima.

Skriniar ha anche sottolineato che capita possa fare fallo, ma che da parte sua ci sarà sempre la voglia di provarci. Il rinnovo del contratto si dimostra essere più vicino, con le parole di stima del difensore nei confronti della sua squadra, la voglia di onorare la maglia di vincere sempre più partite.

Ai microfoni di InterTV, poi, Skriniar ha dichiarato di non aver ancora pensato alla Fiorentina ma che inizierà da adesso. La squadra avversaria, secondo Skriniar, è molto forte con il contropiede e per questo bisognerà iniziare a pensare come affrontare la nuova partita con atteggiamenti, apparentemente, molto positivi.