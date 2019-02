Annuncio

Alle ore 13.00 si 'vola' a Nylon per gli attesissimi sorteggi degli ottavi di finale di Europa League. A partire da questo momento non ci saranno dei paletti che decideranno gli incontri. Quindi via libera anche ai derby o incroci tra squadre appartenenti alla stessa nazione. In realtà c'è un solo vincolo che riguarda i club russi e ucraini. Quest'ultimi non potranno essere sorteggiate insieme.

Dove vedere i sorteggi di Europa League in tv e streaming

In attesa di scoprire con chi dovranno fare i conti l'Inter e il Napoli, vi segnaliamo che i sorteggi potranno essere seguiti anche in diretta tv e in streaming online. Nel primo caso bisognerà possedere l'abbonamento a Sky e poi posizionarsi sul canale di Sky Sport Uno oppure su Eurosport 2.

Nel secondo caso, invece, le possibilità di fruizione dello streaming sono tre. I clienti della piattaforma di Murdoch potranno sfruttare SkyGo via pc, tablet o smartphone. L'alternativa consiste nel recarsi nel portale di Eurosport LIVE o nel sito ufficiale chiamato 'UEFA.com'.

Ancora poche ore e sapremo come saranno strutturati gli ottavi di finale di Europa League. In tutto sono 16 squadre: Arsenal, Inter, Napoli, Eintracht Francoforte, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Siviglia, Villareal, Valencia, Chelsea, Zenit, Benfica, Rennes, Krasnodar, Slavia Praga e Dynamo Kiev. Nessuna di queste compagini andrà sottovalutata. Le partite verranno disputate tra il 7 e il 14 marzo 2019. Dopo i sorteggi verranno annunciate anche le date ufficiali di ciascun match.

Live Sorteggi ottavi di finale Europa League