Torna il campionato di Serie A con la 25esima giornata che avrà inizio questa sera alle ore 20.30 a San Siro dove il Milan ospiterà l'Empoli di Iachini. Il Milan arriva a questo scontro con il morale alle stelle dopo la vittoria a Bergamo contro l'Atalanta, rivale diretta per la volata Champions, affossata dal primo gol di Chalhanoglu in campionato e dalla doppietta del solito Piatek, arrivati dopo che la squadra di Gasperini si era portata in vantaggio grazie a Freuler.

Riposo per Piatek? Cutrone è pronto a mettersi in mostra

Dubbio in attacco per Gattuso che, in vista della sfida di Coppa Italia in programma martedì 26 febbraio contro la Lazio, potrebbe concedere un turno di riposo al polacco Piatek.

Salgono quindi le quotazioni per vedere all'opera dal primo minuto Cutrone, un vero jolly di questo Milan, sempre pronto a gonfiare la rete quando è chiamato in causa. Per il resto, Gattuso dovrebbe confermare la formazione che ha battuto la squadra di Gasperini ad eccezione del terzino destro: Calabria potrebbe essere preservato, visto che sta giocando molto, per lasciare spazio ad Andrea Conti. L'ex Atalanta è tornato da poco dal lungo infortunio e finalmente sta trovando la condizione giusta, con Gattuso che dovrà cercare di valorizzarlo nel miglior modo possibile.

Empoli in cerca di punti a San Siro

La squadra toscana è reduce dalla vittoria secca per 3-0 contro il Sassuolo e vuole proseguire la sua lotta per la salvezza cercando di racimolare più punti possibili anche a San Siro.

Attualmente la squadra di Iachini si trova quartultima in classifica con 3 punti di vantaggio sul Bologna, che però con l'arrivo sulla panchina di Mihajlovic e gli ottimi acquisti nel mercato di gennaio si sta risollevando. L'Empoli si aggrappa ai gol del bomber Caputo a quota 11 in campionato, ma deve fare i conti con una difesa non perfetta che lascia molti spazi e occasioni agli avversari. All'andata l'Empoli, con Andreazzoli in panchina, è riuscito a fermare il Milan al Castellani sull'1-1, Risultato maturato grazie ad un rigore di Caputo che aveva pareggiato i conti dopo che Capezzi aveva deviato in rete un tiro di Biglia.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Piatek (Cutrone), Calhanoglu

Empoli (3-4-1-2): Dragowski, Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Pasqual; Krunic; Farias, Caputo