Sami Khedira è stato operato al cuore nella mattinata di oggi in seguito al problema di aritmia atriale riscontrato nei giorni scorsi. Il calciatore della Juventus, ovviamente, non è partito con il resto della squadra per la trasferta di Champions League a Madrid. Il centrocampista bianconero si era fermato, infatti, nel corso dell'allenamento di ieri ed è stato subito assistito dallo staff medico della Continassa. Khedira è rimasto, dunque, a Torino per sottoporsi ad esami specifici e in mattinata è stato operato con successo dal Professor Fiorenzo Gatta, consulente del J-medical. Precisamente, il giocatore è stato sottoposto ad ablazione del focusaritmogeno atriale.

I tempi di recupero

Brutta tegola per la Juventus e Massimiliano Allegri.

Infatti, Sami Khedira dovrà forzatamente rinunciare alle prossime partite, in un periodo sicuramente cruciale per la stagione dei bianconeri. Si accende dunque l'allarme nella zona mediana del campo. Con soli quattro centrocampisti a disposizione: Matuidi, Emre Can, Pjanic e Bentancur. Come si legge dal comunicato ufficiale pubblicato dalla Juventus, l'intervento è comunque riuscito alla perfezione e dopo una breve convalescenza il giocatore potrà riprendere la propria attività sportiva e tornare in campo. In particolare, i tempi di recupero per una totale guarigione sono previsti in circa un mese.

I precedenti

Già altri calciatori in passato hanno accusato problemi simili a quelli di Sami Khedira.

Il più delle volte si è pervenuti ad una rapida e progressiva ripresa dell'attività agonistica. Un caso che tocca da vicino i bianconeri è, ad esempio, quello relativo a Stephan Lichtsteiner. Il terzino svizzero, attualmente all'Arsenal, ha potuto continuare l'attività sportiva dopo un semplice periodo di riposo e molteplici accertamenti. Lo stesso è accaduto con altri calciatori illustri come Antonio Cassano, che ebbe lo stesso problema di aritmia atriale nel 2011 quando indossava la maglia del Milan e Jonathan Biabiany ai tempi dell'Inter. Un caso recente è quello relativo al croato Ivan Strinic in forza al Milan.

Sami Khedira sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nel corso della convalescenza, ma il peggio sembra comunque alle spalle.

La Juventus dovrà fare certamente a meno di un calciatore importante per gli equilibri della squadra, ma l'augurio di tutti coloro che amano il calcio è che il centrocampista possa risolvere al più presto i suoi problemi di salute.