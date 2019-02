Annuncio

Annuncio

Continuano ininterrottamente le voci su una possibile partenza di Paulo Dybala dalla Juventus. L'attaccante argentino quest'anno sta notevolmente soffrendo la presenza di Cristiano Ronaldo che lo sta costringendo a giocare molto lontano dalla porta, e questa situazione sta incidendo notevolmente sul rendimento del giocatore, mentre il campione portoghese è attualmente il capocannoniere della squadra.

Dybala avrebbe più volte manifestato un certo malessere e, per questo motivo, non si esclude che possa lasciare la Juventus nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Il centravanti sudamericano gode di diversi estimatori, tra i quali figurerebbero club del calibro di Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain e anche Inter.

Annuncio

Proprio la società milanese potrebbe decidere di puntare su "La Joya", trattandosi di un vecchio pallino di Beppe Marotta. Questi, infatti, ha da sempre un ottimo rapporto con il giocatore argentino e potrebbe convincerlo a sposare la causa nerazzurra per la prossima stagione. Da sottolineare anche l'interesse del Real Madrid di Florentino Perez che segue da tempo l'ex Palermo.

Secondo il noto giornalista Maurizio Pistocchi, la Juventus avrebbe già deciso di cedere Paulo Dybala, anche perché pare che i rapporti con l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri non siano più idilliaci.

Juventus: secondo Pistocchi la dirigenza bianconera vorrebbe vendere Dybala

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio CRC e ha parlato a lungo della Juventus, soffermandosi in particolare sul futuro di Paulo Dybala.

Annuncio

I migliori video del giorno

Secondo il giornalista romagnolo, infatti, l'attaccante 25enne potrebbe lasciare Torino nella prossima finestra del calciomercato estivo: "La Juventus ha in programma a giugno di vendere Dybala; informazione certa, l'hanno offerto a svariati club perché in rottura con Allegri - ha dichiarato Pistocchi - La sua valutazione, oggi, è vicina a 80 milioni. Sui media veniva indicato come l'erede di Leo Messi, ma ha avuto un forte calo e non segna da novembre".

L'opinionista sportivo ha anche aggiunto che, qualora dovesse realmente concretizzarsi il divorzio da Dybala: "La Juventus metterà perfettamente in ordine il bilancio". Queste dichiarazioni, naturalmente, hanno decisamente scosso i tifosi bianconeri, i quali iniziano a temere di dover perdere un campione come il giocatore argentino.

Annuncio

Ad ogni modo, qualora "La Joya" dovesse davvero partire al termine della stagione, il club torinese potrebbe andare direttamente su Eriksen, forte trequartista danese che milita nelle fila del Tottenham.