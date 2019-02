Annuncio

Ieri sera per la Juve è arrivata un'altra importante vittoria per 3-0. I grandi protagonisti bianconeri contro il Frosinone sono stati Paulo Dybala, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. Per CR7 quello realizzato ieri è il 19º gol in campionato. Il portoghese ha segnato in tutti modi ma ancora non ha trovato la via della rete su calcio piazzato. Infatti, la Juve nonostante i grandi tiratori non si è ancora sbloccata su punizione. Al termine della partita contro il Frosinone ha parlato di questo aspetto Alessandro Del Piero. Pinturicchio era ospite di Sky Sport e ha voluto fare una battuta proprio sul fatto che la Juve ancora non ha segnato su punizione: "Cristiano Ronaldo tira sempre le punizioni, forse - ha detto l'ex numero 10 bianconero - c'è una clausola o qualcosa di scritto nel contratto, non lo so (sorride, ndr)".

Del Piero poi ha sottolineato che forse a volte potrebbero tirare i calci piazzati anche Dybala e Pjanic: "Non ditelo a Pjanic e Dybala... ogni tanto dovrebbero cambiare".

Cristiano Ronaldo mercoledì guiderà l'attacco della Juve

Per la Juve è finalmente iniziata la lunga marcia di avvicinamento alla partita contro l'Atletico Madrid. Da questa mattina i giocatori bianconeri hanno iniziato la preparazione in vista del match contro gli spagnoli. Per la partita di mercoledì una delle certezze di formazione è sicuramente Cristiano Ronaldo. Infatti, CR7 guiderà l'attacco bianconero insieme a Mario Mandzukic. Per il resto, invece, Massimiliano Allegri dovrà decidere chi schierare con loro. I candidati per completare il tridente sono Paulo Dybala e Federico Bernardeschi.

La scelta ricadrà su uno di loro due ma potrebbe essere indirizzata anche a seconda di chi verrà utilizzato in mezzo al campo. Al momento uno dei candidati ad essere titolare al Wanda metropolitano è Sami Khedira perciò con lui nell'undici iniziale è possibile che Paulo Dybala possa partire dalla panchina. Il numero 10 bianconero, però, ieri è apparso in grande spolvero e perciò privarsi di lui sembra difficile. Il dubbio da sciogliere è davvero molto grande e Massimiliano Allegri si prenderà tutto il tempo necessario per decidere.

Domani la Juve si allenerà al mattino

Domani la Juve sarà in campo al mattino alla Continassa e la squadra continuerà a preparare la partita di Champions League.

Domenica magari si capirà anche se Douglas Costa e Daniele Rugani continueranno a svolgere un lavoro personalizzato o se tornerà a lavorare in gruppo.