Annuncio

Annuncio

Il caso Icardi ha riaperto diversi fronti di mercato all'interno della Juventus. E questo potrebbe indurre la dirigenza bianconera a dover effettuare delle scelte importanti, se non addirittura clamorose. E al centro di queste trattative, oltre a Mauro Icardi, ci sarebbe un'altro giocatore argentino. Ci riferiamo, ovviamente, a Paulo Dybala. Di fatto, la Juventus per il momento non ha fatto nessuna dichiarazione ufficiale circa il futuro del giocatore. Anzi, il direttore sportivo juventino Fabio Paratici afferma che Dybala continuerà a giocare a Torino anche la prossima stagione. Comunque, ci sono diverse società di Calcio interessate al giocatore. Oltre alla stessa Inter sembrerebbe ben avviata una trattativa con il Bayern Monaco che sarebbe pronto a mettere sul piatto un assegno da 75 milioni di euro per la Joya.

Annuncio

L'ombra di Salah sul futuro di Dybala

L'offerta del Bayern Monaco, se verrà confermata ufficialmente la trattativa, è certamente sostanziosa anche se non proprio in linea con valutazione di Paulo Dybala. Il giocatore argentino, attualmente, viene valutato intorno ai 110 milioni di euro ed ha un contratto che lo lega alla Vecchia Signora fino al prossimo 30 giugno 2022. D'altra parte, il club bianconero potrebbe essere disposto a sacrificare il giocatore argentino per arrivare ad acquistare Mohamed Salah. L'ala destra del Liverpool viene valutato intorno ai 150 milioni di euro ed ha un contratto con il club inglese fino al prossimo 30 giugno 2023. L'idea che dovrebbe avere in mente Fabio Paratici è quella di uno scambio alla pari fra i giocatori dei due club. Anche perché Salah ha delle caratteristiche tecniche ideali per il modulo preferito da Massimiliano Allegri il 4-3-3.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il piano B della Juventus

Rimane il fatto che l'offerta del Bayern è modesta rispetto al reale valore di mercato della Joya. Di conseguenza, se il club teutonico non dovesse alzare l'asticella della sua offerta la dirigenza sportiva della Juventus avrebbe già in mente un'alternativa che risponde al nome di Mauro Icardi.

Non solo il compagno di Nazionale di Dybala è in rotta con l'Inter, non solo le valutazioni di mercato dei due giocatori sono paragonabili. Attualmente Icardi vale intorno ai 100 milioni di euro. Ma bisogna aggiungere che Paulo Dybala piace molto al club nerazzurro che, quindi, potrebbe essere disposto a fare uno scambio se dovesse naufragare la trattativa col Bayern Monaco.

Annuncio

E Paratici potrebbe regalare un sogno d'estate ai tifosi bianconeri.