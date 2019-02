Annuncio

Annuncio

Non c'è dubbio che il Milan sotto la guida di Rino Gattuso stia facendo vedere delle buone cose e stia anche ottenendo dei risultati di una certa importanza. I rossoneri occupano la quarta posizione nella classifica di Serie A e guardano con fiducia al futuro anche dopo la straripante vittoria di stasera a Bergamo, per 3-1, contro i padroni di casa dell'Atalanta.

Allo stesso tempo, però, il club rossonero deve fare sempre i conti con i suoi problemi finanziari. Infatti, l'Uefa ha sentenziato che la Società rossonera dovrà ottenere il pareggio di bilancio entro il 2021 se non vuole essere estromessa dalle Coppe europee. Ma, ovviamente, l'obiettivo del Milan è quello di agganciare un posto per entrare in Champions League.

Annuncio

E se questo traguardo dovesse essere raggiunto ci sarebbe bisogno di inserire in rosa un top player. E l'oggetto del desiderio della Società rossonera ha già un nome e cognome, Gareth Bale del Real Madrid.

Le rivelazioni di Don Balon

A rivelare l'interessamento del Milan nei confronti dell'attaccante gallese del Real Madrid è stata la rivista online specializzata "Don Balon" che ha evidenziato come, dopo sei stagioni passate con i Blancos, Bale gradirebbe l'eventuale trasferimento in un club italiano. Anche perché all'interno del club madrileno Bale non si sentirebbe più apprezzato come un tempo. Infatti, Solari spesso gli preferisce il più giovane Vinicius Junior. Di conseguenza l'attaccante gallese non verrebbe più considerato essenziale né dall'allenatore né dal Presidente Florentino Peres che, quindi, sarebbe pronto a valutare le offerte in arrivo per il giocatore.

Annuncio

I migliori video del giorno

La proposta del Milan

La squadra di Rino Gattuso ha necessità di rientrare al più presto nel grande giro della Champions League anche per riconquistare il prestigio che aveva ai tempi del Milan di Arrigo Sacchi, quando veniva giudicata a ragione la squadra di club più forte al mondo. Per questo, secondo quanto rivela sempre "Don Balon", il club rossonero sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta da ben 100 milioni di euro. E la trattativa potrebbe avere un finale positivo. Non solo perché il Real è disposto a cedere il giocatore, ma anche perché lo stesso Bale avrebbe espresso il desiderio di giocare nella Serie A italiana. E questo nonostante in un primo momento fosse intenzionato a tornare in Inghilterra per giocare nel Tottenham.

Annuncio

Ma la Serie A potrebbe essere più affascinante e stimolante per il calciatore gallese che a inizio carriera ha già calcato i campi della Premier.