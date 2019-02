Annuncio

Annuncio

Ieri sera, la Juventus ha vinto per 3-0 contro il Frosinone. A regalare la vittoria ai bianconeri sono stati Paulo Dybala, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. Al termine della partita i giocatori della Juve hanno utilizzato i social per celebrare il successo contro il Frosinone e molti di loro si sono già proiettati alla prossima sfida di Champions League. Ormai il count down al match contro l'Atletico Madrid è ufficialmente scattato e da qui a mercoledì si penserà solo a questa gara. Fra coloro che hanno commentato il successo di ieri sera c'è anche Leonardo Bonucci che è rientrato proprio per essere a disposizione per la sfida di mercoledì. Il numero 19 bianconero con un post su Instagram ha sottolineato che la Juve non poteva trovare un modo migliore per preparare la partita di Champions League.

Bonucci rientro con gol

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di Leonardo Bonucci, alle prese con il recupero dopo l'infortunio alla caviglia.

Annuncio

Il numero 19 bianconero ha lavorato duramente e ieri sera era di nuovo in campo. Il suo rientro è stato a dir poco perfetto visto che la Juventus ha vinto e lui è riuscito a trovare la via del gol. Bonucci, dopo la partita, con un post su Instagram ha sottolineato l'importanza della vittoria contro il Frosinone: "Rientro, gol e vittoria, non c’è modo migliore - ha scritto il difensore juventino - per proiettarsi alla super sfida di mercoledì".

La dedica d'amore di Pjanic

Ieri sera, contro il Frosinone, Massimiliano Allegri ha fatto un po' di turn-over e qualche titolarissimo ha riposato. Fra questi c'è Miralem Pjanic che, contro i ciociari, è entrato solo negli ultimi minuti. Al termine della sfida contro il Frosinone il numero 5 bianconero ha utilizzato il suo profilo Instagram per fare una vera e propria dichiarazione d'amore alla Juve: "Quando sei innamorato di una così, è San Valentino tutto l’anno ". Dunque Miralem Pjanic è innamorato della Vecchia Signora e lo ha sottolineato con questo bel messaggio.

Annuncio

Regalo di compleanno per Bernardeschi

Ieri sera, grazie ai gol di Paulo Dybala, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo, la Juve ha avuto la meglio sul Frosinone: da oggi, però, per i bianconeri, è tempo di proiettarsi al match contro l'Atletico Madrid. C'è, comunque, il tempo per festeggiare il compleanno di Federico Bernardeschi. Per i 25 anni del numero 33 bianconero, il regalo è arrivato in anticipo di qualche ora, grazie al successo ottenuto contro il Frosinone.