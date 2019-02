Annuncio

Annuncio

Stasera alle ore 20:30, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, si sfideranno Atalanta e Milan, partita valida per la 24esima giornata di Serie A. Le due formazioni sono separate soltanto da un punto in classifica, 39 punti la squadra rossonera, 38 i bergamaschi. Sarà un match con vista Champions League, chi vince può iniziare a sognare in grande.

La squadra allenata da Rino Gattuso, il Milan, schiererà i 'soliti' undici titolari, con Paquetà pronto a stupire ancora e con il bomber polacco,il 'pistolero' Piatek, nuovamente pronto a punire la difesa avversaria.

Mentre tra le fila dell'Atalanta potrebbero esserci sorprese nello schieramento iniziale. Infatti, l'allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini, ha un unico dubbio che riguarda il reparto difensivo: se schierare l'esperto Masiello oppure il più giovane Djimsiti. Confermata, invece, il resto della formazione.

Annuncio

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

Atalanta: (3-4-1-2) - Berisha; Toloi, Palomino, Masiello/Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic; Gomez, Zapata. All. Gasperini. Panchina: Gollini, Rossi, Reca, Gosens, Masiello/Djimsiti, Mancini, Ibanez, Kulusevski, Pasalic, Pessina, Barrow.

Milan: (4-3-3) - G.Donnarumma; Rodriguez, Romagnoli, Musacchio, Calabria; Paquetà, Kessiè, Bakayoko; Suso, Calhanoglu, Piatek. All. Gattuso. Panchina: A.Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Bertolacci, Broini, Laxalt, Josè Mauri, Biglia, Montolivo, Castillejo, Cutrone.

Arbitro: Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli.

Assistenti: Vuoto - Costanzo.

Quarto uomo: Maresca.

VAR: Orsato.

AVAR: Manganelli.

Annuncio

I migliori video del giorno

Dove guardarla in TV

La gara Atalanta - Milan, in programma questa sera alle ore 20:30, verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand che offre la visione di alcune gare della Serie A. Inoltre, per coloro che possiedono un decoder Sky Q è possibile scaricare l'app DAZN e guardare la partita.

Le quote per gli scommettitori

Stando alle quote di Intralot.it, la vittoria dell'Atalanta è quotata a 2.10, mentre la squadra rossonera è quotata a 3.70. Il pareggio è dato a 3.30. Quindi, la squadra bergamasca è nettamente favorita al Milan per la vittoria finale, complice anche il fattore campo e le ultime prestazioni positive della squadra nerazzurra, che meno di un mese fa ha battuto la Juventus con un secco tre a zero, eliminando la squadra più forte d'Italia dalla Coppa nazionale.