Annuncio

Annuncio

In mattinata, la Juventus si è preparata in vista del match contro il Frosinone. Al termine della sessione, i bianconeri hanno lasciato la Continassa per andare a casa: infatti, la Juve non andrà in ritiro e si ritroverà solo domani mattina. Dunque fino a venerdì mattina Massimiliano Allegri non prenderà decisioni definitive di formazione. Il tecnico livornese ha però dato qualche indicazione sulle sue scelte nella conferenza stampa di questo pomeriggio: in particolare ha svelato che in attacco schiererà sia Paulo Dybala che Cristiano Ronaldo, resta solo da capire chi ci sarà con loro fra Federico Bernardeschi e Mario Mandzukic. Gli altri cambi saranno in difesa e a centrocampo: nella retroguardia juventina si rivedrà Leonardo Bonucci che dovrebbe affiancare Martin Caceres, visto che Daniele Rugani non è al top. Mentre a centrocampo quasi certamente riposerà Blaise Matuidi.

Annuncio

Domani mancherà Alex Sandro

Contro il Frosinone la Juve dovrà fare a meno dello squalificato Alex Sandro: al suo posto giocherà uno fra Mattia De Sciglio o Leonardo Spinazzola. Il numero 2 bianconero non è escluso però che possa giocare a destra con Joao Cancelo a sinistra. In ogni caso due fra il portoghese, De Sciglio e Spinazzola saranno titolari. Per il resto, invece, va registrato il ritorno di Leonardo Bonucci che sarà titolare, mentre Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli andranno in panchina. In ottica Champions il ritorno dei due titolarissimi di difesa è senza ombra di dubbio una notizia ottima.

Qualche dubbio a centrocampo

Domani sera, la Juve si presenterà all'Allianz Stadium con qualche novità di formazione anche perché mercoledì prossimo ci sarà la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, proprio per questo motivo Blaise Matuidi contro il Frosinone potrebbe riposare: al suo posto probabilmente giocherà Rodrigo Bentancur.

Annuncio

I migliori video del giorno

Insieme a lui agiranno Miralem Pjanic e uno fra Sami Khedira e Emre Can. Per il resto invece non ci saranno altre novità visto che in attacco Massimiliano Allegri dovrebbe schierare i titolarissimi: infatti, sembrano certi del posto sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala, oltre a loro il terzo posto nel tridente dovrebbe essere occupato da Mario Mandzukic. In panchina come soluzione offensiva ci sarà solo Federico Bernardeschi, visto che Douglas Costa non è stato convocato. Il numero 11 bianconero dovrebbe rientrare proprio per la partita contro l'Atletico Madrid,