Annuncio

Annuncio

La Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. La dirigenza bianconera ha intenzione di creare una squadra ancora più forte e il reparto che sarà sicuramente rinforzato è il centrocampo. Paratici ha già perfezionato l'acquisto di Aaron Ramsey, che al termine della stagione si libererà a parametro zero dall'Arsenal; la Juventus però vorrebbe comprare anche un altro centrocampista e ha messo nel mirino il romanista Nicolò Zaniolo, il nuovo astro nascente del calcio italiano. Su di lui però ci sono numerose squadre e Monchi farà di tutto per blindarlo. La sua valutazione inoltre attualmente è di settanta/ottanta milioni di euro. Stando a quanto riporta il quotidiano catalano Sport, la Juventus starebbe valutando anche Ivan Rakitic per la prossima stagione.

Annuncio

Il forte centrocampista del Barcellona è da tempo nel mirino della dirigenza bianconera, dal momento che sarebbe un vero e proprio pallino di Fabio Paratici. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sui movimenti di mercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Rakitic in estate

Arrivano importanti notizie dalla Spagna per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Stando ai media iberici infatti, Ivan Rakitic non ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con il Barcellona (che si sarebbe rifiutato di aumentarli l'ingaggio) e sta seriamente pensando di lasciare la Catalogna al termine della stagione. Il suo contratto scade nel 2021 e ha già rifiutato un'offerta da parte del Paris Saint Germain nella scorsa sessione di calciomercato estivo.

Annuncio

I migliori video del giorno

La sua clausola di rescissione è di 125 milioni di euro ma, visto il recente acquisto di Frenkie De Jong (e quello probabile di Rabiot dal Paris Saint Germain), Rakitic potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 65 milioni di euro. Su di lui è molto forte l'interesse di alcuni club europei come Inter, Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco, ma alla fine potrebbe spuntarla la Juventus. Il club bianconero può vantare la presenza in squadra di Cristiano Ronaldo, giocatore che peraltro apprezza moltissimo il centrocampista croato. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Per la difesa comunque la Juventus continua a seguire Matthijs De Ligt, fortissimo centrale che milita nelle fila dell'Ajax, autore di una grande prestazione in Champions contro il Real.