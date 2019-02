Annuncio

Annuncio

Sta facendo clamore la notizia del cambio di capitano in casa Inter. La dirigenza nerazzurra ha infatti deciso di affidare la fascia a Samir Handanovic, togliendola a Mauro Icardi. I motivi ufficiali della decisione non sono ancora noti, ma è evidente che la società nerazzurra non ha gradito alcuni atteggiamenti del forte attaccante argentino. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Icardi non avrebbe difeso dei suoi compagni di squadra che sarebbero stati attaccati da sua moglie Wanda Nara. La società nerazzurra, inoltre, non gradirebbe il comportamento della compagna-agente di Icardi, la quale sembrerebbe volere un ingaggio di almeno nove milioni di euro per il marito (mentre l'Inter ne avrebbe offerti sette).

Annuncio

Tale vicenda potrebbe avere delle importantissime ripercussioni sul mercato, dal momento che si tratta di una frattura difficilmente sanabile. Icardi è seguito da tempo dalla Juventus e ha una clausola rescissoria di centodieci milioni di euro, valida solo per l'estero dal 1 al 15 luglio. Nessuno ha mai offerto questa cifra, ma il valore dell'attaccante argentino, in seguito a tale vicenda, potrebbe abbassarsi drasticamente, fino ai sessanta/settanta milioni di euro.

Mercato Juventus, possibile scambio Dybala-Icardi in estate

Su Mauro Icardi ci sono alcuni top club europei, come Paris Saint Germain, Manchester United e Real Madrid. I francesi potrebbero cercare un sostituto di Cavani (ormai trentaduenne), mentre Florentino Perez ha bisogno di mettere a segno un importante colpo in attacco per la prossima stagione.

Annuncio

I migliori video del giorno

La Juventus, però, potrebbe approfittare della frattura venutasi a creare tra l'Inter e Icardi. Paratici è un grande estimatore dell'attaccante nerazzurro e potrebbe decidere di mettere sul piatto Paulo Dybala. Quest'ultimo è un calciatore molto apprezzato da Beppe Marotta, che vorrebbe puntare su di lui per rifondare l'Inter nella prossima stagione. Dybala sta attraversando un momento molto particolare alla Juventus, dove ha abbassato il suo rendimento e dove sta notevolmente risentendo della presenza di Cristiano Ronaldo. Si attendono ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, comunque, la Juventus avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione anche Mohamed Salah, fortissimo attaccante egiziano che milita nelle file del Liverpool.